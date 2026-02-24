Fernando Pedrosa: “Un ataque a Taiwán es un ataque a Japón”



En diálogo con Canal E, el analista internacional Fernando Pedrosa explicó el alcance del nuevo sistema de misiles que Japón prevé desplegar cerca de Taiwán y su impacto en la relación con China y Estados Unidos.

La decisión de Japón de instalar un nuevo sistema de misiles en una isla ubicada a apenas 100 kilómetros de Taiwán reconfigura el escenario geopolítico en Asia-Pacífico. Según explicó Pedrosa, el movimiento responde a un cambio estratégico impulsado por la actual primera ministra.

“Una de las áreas más importantes para Estados Unidos es el Pacífico, es Asia-Pacífico”, señaló el especialista, al contextualizar la medida dentro de la disputa global entre Washington y Beijing.

Pedrosa remarcó que desde la llegada al poder de Sanae Takahashi “cambió radicalmente la posición de Japón”, en un intento por fortalecer su peso internacional. Sin embargo, recordó que la Constitución japonesa de 1945, redactada tras la Segunda Guerra Mundial, limita severamente su capacidad militar.

“La Constitución japonesa dice que Japón no puede tener un ejército ni puede atacar a nadie en una guerra”, subrayó, y aclaró que el sistema de misiles anunciado es formalmente defensivo. “Todo lo que puede poner Japón es defensivo. No puede, por Constitución, atacar ni poner armas de ataque”, precisó.

Taiwán, reinterpretación constitucional y represalias chinas

Uno de los puntos más sensibles es la eventual intervención japonesa si China atacara Taiwán. Para Pedrosa, la clave está en cómo Tokio redefine el concepto de defensa.

“Un ataque a Taiwán es un ataque a Japón. Y si atacan a Taiwán, yo tengo que intervenir para defenderme”, explicó sobre la postura oficial. En ese sentido, sostuvo que el gobierno japonés “está reinterpretando el ataque para meterlo dentro de su constitución”.

La reacción china no se hizo esperar. Según el analista, Beijing aplicó sanciones comerciales y simbólicas. “Le están poniendo barreras arancelarias y no arancelarias a algunas empresas”, afirmó, mencionando casos como Subaru, Mitsubishi y Kawasaki.

Pero también hubo gestos diplomáticos de alto impacto: “Los chinos le sacaron los pandas, los pandas se fueron del zoológico japonés”, relató, en referencia a la llamada “diplomacia de los pandas”. Además, el gobierno chino recomendó a sus ciudadanos no viajar a Japón, afectando uno de sus principales ingresos: el turismo.

Sobre el plazo previsto para 2031, Pedroza relativizó la inmediatez del anuncio. “Todos están metiendo un poco de humo”, sostuvo, y aclaró que el sistema “va a estar terminado recién para esa fecha que falta mucho”.

Estados Unidos y la nueva guerra comercial

El conflicto se da en un contexto de creciente uso de aranceles y sanciones como herramientas geopolíticas. Para Pedrosa, el comercio es hoy un campo de batalla más efectivo que el militar.

“Se puede hacer mucho más daño con este tipo de leyes y con este tipo de estrategias que con armamento”, afirmó, al advertir que el nivel actual de desarrollo bélico implica una lógica de destrucción mutua asegurada.

Respecto de Washington, describió una postura ambivalente: “Donald Trump está también en una posición ambigua con Japón”, ya que por un lado alienta una postura firme frente a China, pero por otro evita un conflicto descontrolado en una región por donde circula entre el 30% y el 40% del comercio mundial.

“Nuestras exportaciones argentinas pasan por ahí”, recordó, alertando que una escalada en la zona podría frenar la economía global “de una manera brutal”.

