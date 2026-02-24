Mercado argentino: Leonel Búccolo advierte que febrero “queda muy poco” para revertirse

En diálogo con Canal E, Leonel Búccolo, analista financiero y de mercados de Raba Bursátil, explicó que el rebote técnico del mercado argentino, evaluó las chances de cerrar febrero en positivo y anticipó qué activos pueden ofrecer oportunidades en un contexto de volatilidad global.

El dólar mostró una suba moderada y, como suele ocurrir, arrastró a los activos locales. Búccolo señaló que el movimiento era esperable: “En esta zona se podía esperar que tengamos un poquito de demanda tanto para los dólares financieros como para el dólar mayorista”, afirmó, destacando que ya se había observado presión alcista sobre el contado con liquidación y el mercado de futuros.

Respecto al índice líder, fue cauto. “Yo creo que queda muy poco, no sé si habrá margen como para revertir”, dijo sobre las posibilidades de que el Merval cierre febrero en terreno positivo. No obstante, remarcó que el mercado se encuentra en una zona de rebote técnico, en línea con Wall Street y otros emergentes golpeados por el contexto internacional, especialmente por las tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump y los conflictos arancelarios con la Unión Europea.

Bonos, inflación y oportunidades en pesos

En materia de renta fija, el especialista analizó la posible emisión de un nuevo bono en dólares de corta duration. Consideró que podría colocarse con una TIR cercana al 6% y una paridad elevada, en línea con el resto de la curva soberana.

Sobre los bonos ajustados por CER, Búccolo fue claro: “Si miramos lo que es el corto plazo, los datos de inflación son lamentablemente de vuelta alcistas”, advirtió, en referencia a estimaciones que ubican febrero cerca del 3%.

Alertó además sobre el riesgo de que la economía vuelva a indexarse: “Empieza a trabajar con ese supuesto, bueno, vuelve de vuelta la inercia que teníamos anteriormente, todo al 2%”, explicó. En ese escenario, destacó atractivo en instrumentos como el TX28, que combina cobertura por inflación y eventual ajuste cambiario.

En cuanto al nuevo bono AL27, señaló que puede resultar interesante para quienes buscan renta mensual en dólares. Sin embargo, advirtió que su vencimiento posterior a las elecciones podría implicar volatilidad hacia el final del instrumento.

Bancos, criptomonedas y volatilidad global

El sector bancario argentino acumula fuertes bajas en lo que va del año. Para Búccolo, la explicación es principalmente técnica: “Te diría que estaban sobrevaluados”, sostuvo, mencionando el caso del ADR de Galicia, que ya mostraba precios exigentes desde el año pasado.

En el frente cripto, con Bitcoin y Ethereum en corrección profunda, el analista relativizó el dramatismo. “No me parece que sean activos de refugio como lo es el oro”, afirmó, subrayando que las criptomonedas se comportan más como activos financieros cíclicos que como cobertura ante crisis.

Aun así, mantuvo una visión constructiva a mediano plazo: “En dos años más seguramente las criptomonedas logren volver a los máximos anteriores o incluso logren nuevos máximos”, proyectó, condicionando esa recuperación a un eventual regreso de la liquidez global y políticas monetarias más expansivas por parte de la Reserva Federal.

Con un Merval aún presionado y un escenario internacional incierto, Búccolo dejó en claro que el mercado argentino sigue atado tanto a factores locales —inflación, emisiones, valuaciones— como al pulso externo.

