Pablo Das Neves: “Tenemos una sobreoferta de dólares que alcanza a cubrir la demanda”

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Das Neves explicó por qué el dólar se mantiene estable, alertó sobre la fragilidad del esquema actual y anticipó un escenario de fuerte heterogeneidad sectorial en la economía argentina.

“Hoy tenemos una sobreoferta de dólares que alcanza a cubrir la demanda y le permite incluso al Banco Central comprar reservas”, afirmó.

El ingreso de dólares proviene principalmente de la liquidación de la cosecha gruesa y de emisiones de deuda de provincias y empresas privadas. Este flujo, explicó, genera un alivio temporal que sostiene la estabilidad cambiaria.

El economista estimó que esta tendencia podría extenderse hasta mayo o junio, cuando finalice la liquidación agrícola. “Esta suerte de estabilidad cambiaria, a la baja en realidad, yo creo que está garantizada hasta aproximadamente junio”, sostuvo, aunque advirtió que luego dependerá de nuevas fuentes de ingreso de divisas.

Una estabilidad frágil y problemas estructurales

Pese a los resultados favorables en materia cambiaria y acumulación de reservas, Das Neves fue categórico respecto del trasfondo económico: “Lo cierto es que esto es todo muy frágil, la situación es muy frágil”.

Si bien destacó la relevancia del vínculo con Estados Unidos como eventual respaldo financiero, remarcó que los problemas estructurales siguen intactos. “Argentina sigue teniendo los mismos problemas estructurales que viene arrastrando hace años”, afirmó, y subrayó que el llamado “costo argentino” no se limita a la legislación laboral, sino que tiene un fuerte componente impositivo.

En ese sentido, consideró que sin reformas profundas será difícil consolidar un crecimiento genuino y sostenido en el largo plazo.

Ganadores y perdedores en la nueva matriz productiva

Das Neves describió una economía en plena transformación, con sectores dinámicos y otros en retroceso. “Argentina está reconfigurando lo que es su matriz productiva, en mi opinión personal quizás de una manera muy brusca”, señaló.

Entre los sectores en expansión mencionó el petróleo, el gas, la minería y algunos servicios, mientras que advirtió sobre el retroceso de textiles, manufacturas e industrias tradicionales. Casos como FATE, ALUAR y TECHINT reflejan, según explicó, el impacto de la mayor competencia externa.

El economista alertó que la apertura obliga a competir con empresas extranjeras que enfrentan menores cargas impositivas y laborales. “Es como una competencia desleal la que existe”, planteó.

Además, hizo foco en el impacto social del proceso: trabajadores con décadas en industrias tradicionales difícilmente puedan reconvertirse rápidamente hacia sectores como la minería, más intensivos en capital que en mano de obra.

Respecto de la actividad económica, anticipó que los datos agregados mostrarán recuperación, pero con fuertes disparidades. “Vos tenés sectores que están creciendo con tasas de dos dígitos y sectores que están totalmente en rojo”, explicó. Esa heterogeneidad, sostuvo, impide que la mejora se perciba en la calle.

Finalmente, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse subsidios o asistencia sectorial. “Yo no creo que el gobierno sacrifique el superávit fiscal destinando subsidios a determinadas actividades”, concluyó.