Iván Cachanosky: “El Banco Central terminó funcionando como una billetera del Tesoro”

En diálogo con Canal E, el economista Iván Cachanosky aseguró que, pese a que las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto en 72 meses, el mercado aún duda de la consistencia del programa económico y no convalida una baja sostenida del riesgo país.“Se vienen acumulando reservas, lo cual es positivo, pero no se traduce en una baja del riesgo país”, explicó.

El economista recordó que en una etapa anterior la compra de divisas había sido premiada por el mercado. Esta vez, el contexto es distinto.“El Banco Central terminó funcionando como una billetera del Tesoro”, sostuvo, en referencia al uso de reservas para afrontar vencimientos de deuda.

Para los inversores, el problema no es el pago de obligaciones, sino la señal institucional. “No sabemos si las vas a acumular para vos como te pide el Fondo, o si se las vas a dar al Tesoro para que pague”, planteó, al explicar por qué el riesgo país se mantiene en torno a los 540 puntos.

Inflación, metas con el FMI y volatilidad

Sobre la medición de la inflación, Cachanosky señaló que el cambio metodológico quedó en suspenso. “Quedó medio indefinido”, afirmó, al señalar que el Gobierno no estableció un criterio concreto para modificar el índice.

Aun así, descartó manipulación de datos: “No es una cuestión de que quieran mentir con los números, yo creo que los números son ciertos”. El problema, explicó, es que la inflación volvió a acelerarse en los últimos meses y eso genera ruido en medio del proceso de estabilización.

De cara a los próximos meses, se mostró moderadamente optimista. “Yo creo que va a tender a acercarse al 2% rápidamente”, anticipó, aunque aclaró que incluso ese nivel sigue siendo elevado en términos internacionales.

También destacó el rol del Banco Central en la contención monetaria. “Que no esté emitiendo es importante”, subrayó, aunque advirtió que en Argentina la demanda de pesos es volátil y no siempre alcanza con frenar la emisión.

Respecto al riesgo país y su marcada volatilidad, el economista utilizó una metáfora contundente: “Es el enfermo que está en el hospital que si le agarra una brisa le da pulmonía”. Según explicó, Argentina combina alto potencial de ganancias con fragilidad macroeconómica, lo que genera fuertes saltos ante cualquier noticia.

Reformas, tasa de interés y crédito a pymes

Para Cachanosky, el mercado espera señales más contundentes. Si el Gobierno logra sostener la acumulación de reservas sin destinarlas a deuda y avanza en reformas estructurales, podría acercarse a los 400 puntos básicos de riesgo país, umbral que permitiría regresar a los mercados internacionales.

Sin embargo, advirtió que las reformas laboral y tributaria son necesarias pero no tendrán impacto inmediato. “Las reformas son muy positivas, pero no son de corto plazo”, afirmó.

En el corto plazo, la clave pasa por el crédito y la tasa de interés. “La herramienta que tenés de corto plazo es la tasa de interés”, señaló, aunque aclaró que su efectividad depende de que la inflación continúe bajando.

Además, introdujo un punto técnico central para la reactivación: el encaje bancario. “Si el banco no puede prestar plata porque tiene que quedar la plata en el banco, por más que bajen las tasas no te va a alcanzar”, explicó, en referencia a la necesidad de combinar baja de tasas con reducción de encajes para impulsar el financiamiento a pymes.

