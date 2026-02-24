Roberto Corne advierte sobre la reforma laboral: “Van a meter la mano en la Seguridad Social”

En diálogo con Canal E, el sociólogo Roberto Corne cuestionó con dureza la contrarreforma laboral y alertó sobre sus consecuencias para trabajadores y jubilados.

Corne explicó que el nuevo esquema implica que “la Seguridad Social va a abonar determinados porcentajes a un fondo para los despidos”, lo que, a su entender, afecta directamente a jubilados actuales y futuros. En ese sentido, fue categórico: “Van a meter la mano ahí para dársela a cualquier otra situación o actividad que no tiene nada que ver con lo elaborado”.

Para el sociólogo, se trata de una transferencia de recursos que califica como irregular: “Sería, presuntamente, un robo, más a los que estamos acostumbrados de guante blanco, con esta gestión, ilegalizada por una ley”.

Impacto en la vida cotidiana y fin del “indubio pro operario”

Corne también alertó sobre los cambios en la jornada laboral y la derogación de herramientas de protección histórica para los trabajadores. Señaló que, con la eliminación parcial del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes se nieguen a aceptar un banco de horas podrían quedar en una situación límite.

“Antes uno podía apelar administrativamente y seguir trabajando hasta que se resolviera el conflicto. Ahora, la persona que se va a negar a hacer el banco de horas se tiene que considerar despedida”, explicó.

Además, cuestionó la eliminación del principio jurídico del “indubio pro operario”, que establecía que ante la duda debía fallarse a favor del trabajador. “Si los instrumentos de una controversia laboral no son claros, siempre se van a tomar en beneficio del trabajador. Esto fue derogado”, advirtió.

Para Corne, la reforma no solo tendrá consecuencias administrativas, sino también judiciales: “Yo creo que va a haber judicialización de un montón de normativa de esta ley”, aunque alertó que la disolución del fuero laboral debilita las garantías de imparcialidad.

Jubilaciones, deuda y estanflación

El sociólogo vinculó el FAD con una posible utilización de fondos para afrontar compromisos financieros. “A todos los jubilados actuales y los futuros les vamos a pagar la deuda al JP Morgan y a los tenedores de deuda de la Argentina. O sea, esto es un desastre”, sostuvo.

En clave política, fue contundente: “Claro que hay una responsabilidad política clara. Este gobierno lo que quiere es dejar caer el sistema solidario de jubilación”.

También advirtió que la reforma se da en un contexto de estanflación, caída del consumo y cierre de empresas. “Estamos en estanflación, estamos en una situación de estancamiento, no hay actividad, no hay consumo, lo único que hay son despidos”, afirmó.

Finalmente, trazó una comparación histórica: “Esta gente es el calco de la dictadura militar y de la década del 90”, y concluyó que “a la gente se le va a complicar muchísimo la vida con esto”.

