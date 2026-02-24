Encuesta: la confianza en el Gobierno cayó por tercer mes consecutivo

La confianza en el Gobierno de Javier Milei disminuyó 0,6% en febrero con respecto al mes pasado, y a su vez mostró una caída interanual de 6,8%, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5, realizado entre el 2 y el 12 de febrero del 2026. Así, el ICG fue de 2,38 puntos este mes.

El Gobierno trasladaría la Subsecretaría de DDHH de la ex ESMA a casi 50 años del último golpe militar

Según se detalló en el relevamiento, “en febrero, el ICG se ubica cerca del promedio de la gestión Milei (2,44 puntos), manteniéndose dentro de un rango acotado de variación”.

“En particular, el índice registra un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 durante la gestión del actual presidente, lo que implica un rango de 0,92 puntos entre ambos extremos”, señalaron en el informe. De esta manera, el análisis que realizó la Universidad Di Tella en esta encuesta es que la lectura del mes “se inscribe en una trayectoria que, más allá de movimientos puntuales, no muestra desvíos pronunciados respecto de los niveles promedio del período”.

Cómo fue la comparativa con los presidentes anteriores

En un apartado del informe, se evaluó el nivel de ICG comparándolo con el mismo período en las gestiones de los dos presidentes anteriores.

De esta manera, la encuesta arrojó un nivel que es 2,7% superior al de febrero de 2018, superando a la gestión de Mauricio Macri, quien había logrado que el ICG fuera de 2,32 puntos. El salto más importante se encuentra en la comparativa con el gobierno de Alberto Fernández, quien había conseguido 1,49 puntos en febrero del 2022, mientras que Javier Milei lo superó en un 59,5%.

Desde Di Tella destacaron que la variación del ICG respecto de enero, fue heterogénea entre sus cinco componentes. En febrero, Honestidad registra 2,76 puntos (+2,6%) y Capacidad 2,70 (-4,9%). Más atrás se ubica Eficiencia con 2,29 (+2,7%), seguida por la Evaluación general del gobierno (2,18; -1,8%) y la Preocupación por el interés general (1,99; 1,0%). En síntesis, se observan variaciones positivas en dos componentes (Eficiencia y Honestidad) y negativas en tres (Capacidad, Gobierno e Interés).

Diferencias en la percepción según el grupo social

Las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores: "el ICG continúa siendo mayor entre los hombres que entre las mujeres. En febrero, el índice se ubica en 2,62 entre los primeros (+4,0%) y en 2,11 entre las segundas (-7,0%), con un comportamiento divergente entre ambos grupos. En consecuencia, la brecha se amplía a 0,51 puntos, luego de haberse reducido a 0,25 en enero".

Al momento de evaluarlo por nivel educativo, se modificó la jerarquía: “el ICG alcanza su valor más alto entre quienes completaron el nivel secundario (2,56; +6,7%), por encima de quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (2,41; -5,5%). Por último, el índice continúa en un nivel considerablemente más bajo (y decreciente) entre quienes alcanzaron el nivel primario (1,56; -1,9%)”.

El Gobierno levanta el antidumping al aluminio y escala la tensión con Madanes Quintanilla

Y añade: "en el plano geográfico, el Interior continúa mostrando el nivel más alto, y CABA se mantiene por encima del GBA dentro del AMBA".

En el apartado que se refiere al plano geográfico, el ICG continúa siendo más elevado en el Interior, alcanzando 2,60 puntos, lo que refleja un aumento del 0,4%. En el AMBA, la CABA se ubica en 2,10 (-3,7%), levemente por encima del GBA, que registra 2,04 puntos (-1,9%).

Por último, el índice de confianza continúa siendo más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30; +3,9%) que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,69; +5,1%) o que empeorará (0,43; +22,9%).

GZ/fl