La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero y golpeó más fuerte en CABA y GBA

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a retroceder en febrero y marcó una caída mensual de 4,7%, en un contexto de inflación persistente y deterioro de expectativas. El indicador se ubicó en 44,38 puntos, su nivel más bajo desde fines de 2024, según el informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella

Cachanosky: "Estamos teniendo inflación con estancamiento en la economía"

En la comparación interanual, el índice se ubica 6,09% por debajo de febrero de 2025, consolidando una tendencia descendente desde el pico registrado en enero del año pasado.

Se deterioran las expectativas y golpea más en CABA y GBA

El informe muestra caídas generalizadas por región. La contracción más pronunciada se observó en la Ciudad de Buenos Aires (-7,77%), seguida por el Gran Buenos Aires (-5,35%), mientras que el Interior registró una baja más moderada (-2,26%).

En términos de subíndices, el mayor deterioro se dio en la Situación Personal (-7,62%), que refleja la percepción sobre ingresos y condiciones individuales.

El consumo arrancó enero estancado y acumula su segunda caída interanual

La Situación Macroeconómica también mostró un retroceso significativo (-5,37%) y se encuentra 12,58% por debajo del nivel de un año atrás.

El componente de Bienes Durables e Inmuebles se mantuvo prácticamente estable en el mes (-0,02%) y presenta una mejora interanual de 9,93%, lo que sugiere que, pese al deterioro general, todavía persiste cierta disposición a realizar compras importantes

La caída fue más marcada en las Expectativas Futuras (-5,75%) que en las Condiciones Presentes (-3,22%), lo que indica un creciente pesimismo sobre el rumbo económico en los próximos meses

Ingresos altos y bajos, ambos en retroceso

Por nivel de ingreso, el ICC cayó en ambos segmentos. Entre los hogares de ingresos altos, el retroceso mensual fue de 5,24%, mientras que en los hogares de ingresos bajos la baja fue de 2,28%

Aun así, los hogares de mayores ingresos mantienen un nivel de confianza ligeramente superior (45,50 puntos) frente a los de menores recursos (43,63 puntos)

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 12 de febrero sobre una muestra nacional de 1.000 casos, con un margen de error de +/- 3,5%

El dato se conoce en un momento clave para el Gobierno, que apuesta a la desaceleración inflacionaria y la estabilidad cambiaria como ancla para recomponer el consumo. Sin embargo, el retroceso en las expectativas sugiere que el clima económico sigue siendo frágil y que la recuperación del ánimo social todavía no logra consolidarse.

lr