El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en enero una suba mensual de 2,24% y se ubicó en 46,57 puntos, marcando una recuperación luego de la caída observada en diciembre. Sin embargo, en la comparación interanual, el indicador aún muestra una baja de 1,72% respecto de enero de 2025, cuando había alcanzado su pico durante el actual gobierno.

El relevamiento, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, muestra una mejora heterogénea, con un fuerte impulso en el Interior del país y entre los hogares de menores ingresos, mientras persisten señales de cautela en las expectativas macroeconómicas.

El nivel de enero de 2026 marca un rebote luego del retroceso del mes previo, aunque todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en enero de 2025, cuando el ICC llegó a 47,38 puntos. Desde ese nivel, el índice atravesó una caída pronunciada y una posterior recuperación, que ahora muestra señales de estabilización.

La evolución refleja un consumo aún condicionado por la dinámica de ingresos reales, la inflación y la percepción sobre la economía general.

Interior lidera la mejora regional

Por regiones, el mayor avance mensual se registró en el Interior del país, donde el ICC subió 7,90%, consolidándose además como la zona con el nivel de confianza más alto.

En contraste, el Gran Buenos Aires (GBA) mostró una variación prácticamente neutra, con una leve caída de 0,07%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró una disminución de 1,48%. El GBA continúa siendo la región con el índice más bajo entre las tres, reflejando una mayor cautela de los consumidores del conurbano.

Mejora más fuerte entre hogares de ingresos bajos

El índice mostró una suba mensual en ambos segmentos de ingresos, aunque con distinta intensidad. Entre los hogares de ingresos bajos, el ICC aumentó 3,32%, mientras que en los hogares de ingresos altos la mejora fue más moderada, con una suba de 1,27%.

El dato sugiere una leve recomposición de expectativas en los sectores más sensibles al ciclo económico, aunque todavía en niveles bajos en términos históricos.

Bienes durables impulsan el rebote

Por componentes, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles fue el que mostró el mayor avance mensual, con una suba de 9,90%, señalando una mejora en la disposición a realizar compras de mayor envergadura.

Le siguió el subíndice de Situación Personal, que creció 1,83%, mientras que Situación Macroeconómica registró una caída de 2,23%, reflejando que la percepción sobre la economía general sigue siendo el punto más débil de la confianza del consumidor.

Condiciones presentes mejoran, pero caen las expectativas

Otro dato relevante del informe es la divergencia entre presente y futuro. Las Condiciones Presentes mostraron un fuerte aumento mensual de 7,88%, mientras que las Expectativas Futuras cayeron 1,40% en enero.

Esta combinación sugiere que los consumidores perciben cierta mejora en su situación actual, pero mantienen prudencia respecto a la evolución económica en los próximos meses.

En desarrollo...