La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó 0,1% en diciembre con respecto al mes anterior, ubicándose 7,2% por debajo del mismo mes de 2024, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Así, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) fue de 2,46 puntos en diciembre. El relevamiento se realizó entre el 1 y el 15 de diciembre.

“A pesar de la variación negativa mensual, el nivel de confianza actual se posiciona por encima de los registros obtenidos en el mismo mes del segundo año de mandato de las gestiones anteriores”, indicó el informe.

En ese sentido, puntualizó que es 4,3% superior al de diciembre de 2017 (durante el gobierno de Mauricio Macri) y un 73,2% por encima de diciembre de 2021 (administración de Alberto Fernández).

Tras el fuerte aumento en noviembre, en diciembre el ICG se mantuvo prácticamente estable. Este patrón se repite por segundo diciembre consecutivo: en diciembre de 2024 el índice descendió un 0,3%, un descenso muy similar al de este año.

La variación del ICG fue negativa en dos de sus cinco subíndices: Capacidad se ubicó en 2,89 (-1,4%) y Honestidad en 2,79 (-0,7%). Eficiencia se mantuvo en 2,32 (0,0%), mientras que Gobierno e Interés se ubicaron en 2,28 (+0,9%) y 2,04 (+1,0%), respectivamente. Este mes se mantiene la jerarquía relativa de los subíndices observada en noviembre.

Diferencias en la percepción según el grupo social

Según el reporte, "las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores: el ICG es más alto entre los hombres que entre las mujeres; entre los jóvenes de 18 a 29 años y los mayores de 50 que en el segmento de 30 a 49 años; y entre quienes tienen educación secundaria completa o terciaria/universitaria, quienes no se declaran víctimas de delitos y quienes esperan una mejora de la situación económica".

Y añade: "en el plano geográfico, el Interior continúa mostrando el nivel más alto, y CABA vuelve a ocupar el segundo lugar, posición que en noviembre correspondió al GBA".

FN