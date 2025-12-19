El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en diciembre una baja mensual del 1,1%, interrumpiendo el proceso de mejora que se había observado en los meses anteriores. El retroceso dle índice que mide el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella refleja mayor cautela de los hogares frente a la situación económica, los ingresos y las perspectivas de consumo.

La confianza del consumidor volvió a mostrar señales de debilidad hacia el cierre del año. En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída del 1,1% respecto de noviembre, lo que puso un freno al proceso de recuperación gradual que se había consolidado durante los meses previos.

El dato confirma que, pese a cierta estabilización macroeconómica, las familias mantienen una postura prudente a la hora de evaluar su situación económica y tomar decisiones de gasto, en un contexto todavía marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre la evolución de los ingresos.

Qué explica la caída de la confianza del consumidor

El retroceso de diciembre estuvo asociado a un empeoramiento en las percepciones sobre la situación personal y la economía en general, así como a una evaluación más negativa sobre las condiciones para la compra de bienes durables.

En particular, el freno en la mejora del índice refleja:

Mayor cautela sobre la situación económica actual, tanto a nivel personal como del país. Dudas sobre la evolución futura de los ingresos reales, en un escenario de ajustes de precios y tarifas. Menor predisposición al consumo, especialmente en bienes de mayor valor.

Un cierre de año con consumo moderado

Si bien el ICC había mostrado una tendencia positiva en los meses anteriores, el dato de diciembre sugiere que la recuperación de la confianza aún no logra consolidarse. El cierre del año encuentra a los consumidores con un comportamiento más defensivo, priorizando el ahorro o la cobertura de gastos básicos por sobre el consumo discrecional.

Este comportamiento es consistente con otros indicadores de actividad y consumo, que muestran una recuperación heterogénea, con mejoras puntuales pero sin una expansión generalizada de la demanda interna.

Perspectivas para el inicio de 2026

De cara a los primeros meses de 2026, la evolución de la confianza del consumidor estará estrechamente ligada a la trayectoria de la inflación, los salarios reales y el empleo. Una desaceleración sostenida de los precios y una mejora en los ingresos podrían reactivar gradualmente el índice, mientras que nuevos ajustes o shocks de precios podrían profundizar la cautela de los hogares.

Por ahora, el dato de diciembre deja una señal clara: la confianza se estancó y la recuperación sigue siendo frágil, con consumidores atentos a la evolución del contexto económico antes de volver a convalidar un mayor nivel de gasto.

En desarrollo...