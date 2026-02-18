Con el fin de analizar la evolución del mercado cárnico y explicar los factores detrás del aumento de precios, la caída del consumo de carne vacuna y el escenario para 2026, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti.

Miguel Schiariti atribuyó las subas a múltiples variables productivas y económicas. “Son varios los motivos. Debe permitirse, por lo menos, tres meses atrás, con una enorme sequía, que hizo que tuviéramos 360.000 carneros menos, y esto obligó a que la oferta fuera menor”, afirmó.

El auge de las carnes alternativas contra la vacuna

A esto se sumó la pérdida de competitividad frente a otras proteínas. “En el 25 la diferencia de precios fue tan grande con el pollo y con el cerdo que realmente se cayó el consumo de carne vacuna. ¿Por qué? Con el valor de un kilo de vaca compras 4 kilos de pollo o 2 kilos y medio de cerdo”. En ese contexto, remarcó que, “en situaciones donde la economía marca el ritmo de los gastos del consumidor, cayó obviamente la demanda de carne vacuna”.

Sobre el futuro de los precios, Schiariti evitó dar proyecciones cerradas. “Hacer futurología a mí no me gusta. Creo que de todas maneras el precio de la carne vacuna va a seguir en aumento, porque, bueno, la demanda sigue más o menos firme y la oferta cada día es menor”.

Se estima un nuevo aumento de la carne en el corto plazo

Asimismo, sostuvo que el clima seguirá condicionando la producción. “Creo que los precios van a seguir con valores altos. Probablemente haya todavía un aumento de precios un poquito más alto, pero, bueno, el clima, la cría de ganado, sobre todo la cría de ganado vacuna, no se la puede proteger del medio ambiente. Si no llueve, no hay pasto. Si llueve mucho, se inunda”. Y agregó: “Si come mal, no ovula, y si no hay ovulación, obviamente no hay carnera”.

En materia de consumo, el entrevistado explicó que la caída es específica de la carne vacuna. “Si tomamos las carnes y tomando como carnes nada más que la vacuna, la porcina y la aviar, el consumo de carne aumentó en la Argentina alrededor del 10% en el último año”.

Según detalló, “hoy estamos consumiendo 116-118 kilos de proteína animal porque, bueno, los valores incitan a que el consumidor se tiente más por comprar cuatro kilos de pollo que un kilo de carne”.