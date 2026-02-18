Carlos Etchepare: “La Argentina hoy está, entre comillas, mal vendiendo su trigo”

El analista agropecuario, Carlos Etchepare, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la campaña agrícola avanza en un contexto marcado por la incertidumbre climática, problemas de calidad y precios internacionales poco favorables.

“Tengo que buscar una buena noticia para levantar el ánimo y me es difícil encontrarla”, señaló Carlos Etchepare. Sin embargo, destacó un dato positivo: “La buena noticia, quién sabe, es que llovió en algunas de las zonas que faltaba agua y esto va a impedir que se pierda más cosecha de la que se perdió”.

Se estima una cosecha "normal"

Asimismo, aclaró que el impacto final todavía no está definido: “Todavía falta por lo menos un mes, un mes y medio más para definir el estado de los cultivos”. Aún así, advirtió que el escenario dista de las proyecciones optimistas de semanas atrás: “Ahora hablaremos de una cosecha un poquito más normal”.

Etchepare explicó que la cosecha de trigo, pese a haber sido récord, dejó un sabor amargo. “La Argentina produjo este año casi 28 millones de toneladas y cuando el volumen es tan grande como consecuencia del aumento en los rendimientos, en el caso del trigo generalmente hay problemas de calidad”, planteó.

Caída de calidad en el trigo

A su vez, detalló el impacto directo sobre el precio recibido por el productor: “Los productores que han tenido que vender en la época de cosecha han sufrido un descuento muy importante”. Sobre qué significa un problema de calidad, resaltó: “El poder germinativo del trigo es muy importante para hacer harina. Cuando ese poder germinativo es muy bajo, se pierde la posibilidad de hacer harina de buena calidad”.

Ese deterioro explica un hecho inusual: “Este año, por primera vez en muchísimo tiempo, la Argentina exportó trigo a China”. Sin embargo, el entrevistado aclaró que, “es un trigo que se va a usar para forrajes, es decir, para darle de comer a los animales”.

La combinación de sobreoferta y calidad inferior presiona los valores: “La Argentina hoy está, entre comillas, mal vendiendo su trigo”. Según desarrolló, los precios de exportación actuales rondan “210, 215 dólares, cuando en el mundo nuestros competidores lo están vendiendo entre 230, 240, 280”.