El consumo arrancó 2026 sin señales claras de recuperación. Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP), en enero el gasto de los hogares mostró una variación mensual de apenas 0,1%, mientras que en la comparación interanual cayó 1,5%, encadenando el segundo retroceso consecutivo.

El dato confirma que el principal componente del PBI todavía no logra consolidar un rebote sostenido, en un contexto de desaceleración del crédito, menor dinamismo en bienes durables y señales mixtas en consumo masivo.

Índice de consumo privado (ICP-UP). Variación mensual, variación interanual y variación acumulada anual.

IVA en baja y crédito con menor impulso

De acuerdo con el informe de la Facultad de Negocios de la UP la recaudación del IVA registró en enero una caída real de 3,1% interanual, acumulando su tercera baja consecutiva. Se trata de un indicador clave para medir el pulso del consumo formal.

En paralelo, las compras con tarjeta de crédito crecieron 11,7% interanual, pero a un ritmo menor al observado hacia fines de 2025, cuando las tasas rondaban el 20%. Los préstamos personales mantienen expansión, aunque también muestran una desaceleración en su dinámica.

El índice desestacionalizado logró frenar la secuencia negativa del último semestre, pero aún no alcanza para revertir la caída anual. En perspectiva histórica, el nivel de consumo se ubica por encima de los registros de 2022-2024, aunque todavía por debajo del pico de 2025 y en valores comparables a 2018

Consumo masivo: señales mixtas en bienes esenciales

En consumo masivo, los últimos datos disponibles reflejaron un escenario dispar. Las ventas de combustibles mostraron una recuperación hacia el cierre de 2025, con una suba interanual de 3,8% en diciembre.

Sin embargo, el consumo de carne vacuna volvió a caer, con una baja de 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo.

La combinación de estos indicadores sugiere que el gasto en bienes esenciales continúa condicionado por decisiones de ajuste dentro de los hogares.

Recreación y turismo: vuelve la debilidad en servicios

En el rubro de recreación y turismo, los indicadores volvieron a mostrar fragilidad. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída de 2,3% interanual en diciembre, luego de la mejora puntual observada en noviembre.

Semidurables: mejoras moderadas y comportamiento dispar

Dentro de los bienes semidurables, los datos reflejaron una dinámica relativamente más estable. Las ventas en jugueterías mantuvieron tasas positivas, mientras que las ventas de prendas de vestir y calzado mostraron leves subas tanto en centros de compra como en supermercados.

Un arranque de año marcado por la prudencia

El comportamiento del ICP-UP en enero confirma que el consumo inició 2026 sin un impulso claro. Si bien el índice logró estabilizarse tras varios meses de bajas, la persistencia de caídas interanuales en indicadores clave refleja un escenario de mayor cautela.

“Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad. La estabilización mensual es una señal relevante, pero todavía convive con indicadores que reflejan menor dinamismo y decisiones más defensivas por parte de los hogares”, concluyó Foglia.

