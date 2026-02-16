Europa evalúa acelerar la búsqueda del sucesor de Christine Lagarde en el BCE

Los gobiernos europeos podrían optar por acelerar la búsqueda de un sucesor para Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) para evitar tener que lidiar con un presidente francés de extrema derecha tras las elecciones de 2027.

El mandato de Lagarde se extiende hasta octubre del próximo año y la decisión normalmente se adoptaría ese verano. Sin embargo, la amenaza latente de una victoria de Marine Le Pen o de su protegido, Jordan Bardella, en las votaciones que comienzan en abril de 2027 en Francia podría llevar a los líderes europeos a ajustar su calendario.

Esa es una lección clave tras la renuncia del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, cuya salida anticipada anunciada la semana pasada implica automáticamente que la selección de su reemplazo recaerá en Emmanuel Macron.

“Hay buenas razones para tomar decisiones antes de las elecciones francesas”, dijo Emanuel Moench, profesor de la Frankfurt School of Finance y exfuncionario del Bundesbank. “Sin duda sería más fácil con Macron que con Le Pen o Bardella, quienes ya han señalado que tienen ideas muy distintas sobre cuál debería ser el papel del BCE”.

Que los gobiernos consideren necesario actuar con rapidez para proteger al banco central, y su percepción de cualquier amenaza al funcionamiento de Unión Europea derivada del ascenso de Agrupación Nacional de extrema derecha en Francia, será clave en la coreografía de una de las decisiones de personal más trascendentales que enfrenta la región.

El nerviosismo de los inversionistas respecto a Reserva Federal —que también atraviesa una sucesión—, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra su actual liderazgo, conforma un telón de fondo que podría empujar a los funcionarios europeos a contemplar una decisión más temprano que tarde. Por otro lado, las disputas recurrentes del bloque por los grandes cargos podrían jugar en contra.

No existe una fecha fija para nombrar a los presidentes del BCE. El acuerdo sobre Lagarde formó parte de un amplio paquete de negociaciones sobre cargos en Unión Europea que se concretó cuatro meses antes de que comenzara su mandato. En el caso de su predecesor, Mario Draghi, el cronograma fue similar.

Funcionarios en las capitales europeas mantienen sus cartas bajo reserva, mientras insisten en que es demasiado pronto para abordar el asunto. Eso no ha impedido que crezca la especulación en círculos de responsables de la política monetaria de la zona del euro sobre la posibilidad de apartarse de la práctica habitual de elegir a los funcionarios del BCE uno por uno para lograr un resultado más ordenado y rápido mediante una selección conjunta.

Además de la presidencia, se avecinan otras dos vacantes, incluida la del economista jefe Philip Lane en mayo de 2027. La necesidad de deliberaciones en Parlamento Europeo y el deseo de evitar que el proceso se extienda al año electoral francés podrían permitir una decisión para diciembre. Los líderes también podrían acordar la sucesión de la miembro del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel, cuyo mandato concluye a finales de 2027.

“Creo que esa sería claramente la preferencia de Macron”, dijo Shahin Vallee, investigador senior asociado del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, quien asesoró a Macron cuando era ministro de Economía. “No está claro si otros líderes lo respaldarán, pero si Macron se impone, convertiría el nombramiento de Lane en el momento para un acuerdo más amplio”.

Visto desde Bruselas, el ascenso de Agrupación Nacional resulta inquietante, dado que una fuerza euroescéptica nunca ha estado tan cerca de asumir el poder en un miembro fundador de Unión Europea.

Esas preocupaciones podrían persuadir a los actuales gobiernos de Unión Europea —la mayoría de los cuales recela del impacto de un eventual presidente de extrema derecha— a acelerar un consenso sobre la elección de un jefe creíble para el BCE sin la participación de Le Pen o Bardella.

En términos más generales, cómo interactuaría un político de ese perfil con el bloque sigue siendo una incógnita, y la prudencia podría aconsejar resolver el asunto antes de que aumente la volatilidad del mercado francés vinculada a su política interna.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, es uno de los posibles candidatos para suceder a Lagarde, aunque su rival neerlandés, Klaas Knot, es visto actualmente como el favorito, según una encuesta de Bloomberg entre economistas. El jefe del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, de España, también figura entre los aspirantes.

Si bien actuar con antelación es una opción, también existe la posibilidad de que los acontecimientos obliguen a los líderes a reaccionar, como ocurrió con la renuncia de Villeroy para dirigir una organización benéfica para jóvenes en situación vulnerable en Francia. ¿Y si la propia Lagarde dejara el cargo antes de tiempo?

La presidenta del BCE ya puso fin anticipadamente a su etapa previa en Fondo Monetario Internacional. Los reportes del año pasado de que Lagarde podría marcharse para dirigir Foro Económico Mundial han hecho que la especulación nunca desaparezca, pese a que ella ha insistido desde entonces en que “no es de las que abandonan”.

“Estoy plenamente decidida a cumplir mi misión y a completar mi mandato”, dijo a periodistas en junio pasado al ser consultada sobre el tema. “Lamento decirles que no van a dejar de verme pronto”.

Al elegir un nuevo gobernador del Banco de Francia, Macron también sabe que excluir a Agrupación Nacional de estas decisiones tiene un costo. Alimenta la narrativa populista —similar a la que Trump ha empleado en Estados Unidos— de que favorecer a figuras del establishment socava la democracia.

“Podría aumentar el resentimiento contra los partidos centristas”, dijo Vallee. “Pero es un riesgo que vale la pena asumir”.