Paramount mejora su oferta por Warner Bros. para superar a Netflix

Paramount Skydance Corp. mejoró su oferta hostil por Warner Bros. Discovery Inc. en un intento por convencer a los accionistas de respaldar su propuesta por sobre la rival presentada por Netflix Inc.

Paramount informó el martes en un comunicado que pagará una penalidad por rescisión de US$2.800 millones que Warner Bros. tendría que abonar a Netflix si cancela un acuerdo ya pactado con el gigante del streaming. También asumirá US$1.500 millones en comisiones asociadas a una refinanciación de deuda de Warner Bros.

Para subrayar la confianza de Paramount de que obtendrá una rápida aprobación regulatoria para su oferta, la compañía dijo que pagará una “comisión de ticking” (ticking fee) a los accionistas de Warner Bros. de US$0,25 por acción por cada trimestre que la transacción no se cierre después del 31 de diciembre.

Paramount ha estado persiguiendo agresivamente a Warner Bros. durante meses. La compañía de cine y televisión, liderada por David Ellison, se vio sorprendida cuando el directorio de Warner Bros. acordó vender sus estudios y el servicio de streaming HBO Max a Netflix por US$27,75 por acción, o US$82.700 millones.

Paramount dijo que ha cumplido con una segunda solicitud de información del Departamento de Justicia sobre su oferta, un hito que activa un período de 10 días para que los reguladores respondan.

Demostrar que tiene una ventaja ante los reguladores es una parte clave de la estrategia de Paramount para frustrar la adquisición planificada por Netflix Inc. de los estudios y negocios de streaming de Warner Bros. Si Paramount logra superar ese período de espera, podría usarlo como una señal de aprobación gubernamental y emplearlo para intentar convencer a los accionistas de Warner Bros. de votar en contra de la transacción con Netflix.

GZ