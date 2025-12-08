Paramount lanzó una oferta por Warner Bros. Discovery y desafía el acuerdo preliminar con Netflix

Paramount Skydance presentó una oferta pública de adquisición en efectivo por la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD), en un movimiento que desafía directamente el acuerdo preliminar anunciado entre WBD y Netflix semanas atrás.

La propuesta de Paramount valora al conglomerado en 108.400 millones de dólares, lo que implica una prima del 139% respecto del precio de la acción de Warner en septiembre. En un comunicado, la compañía calificó la oferta de Netflix como “inferior e incierta” y sostuvo que los accionistas merecen evaluar una alternativa más sólida.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, afirmó David Ellison, presidente y CEO de Paramount.

A diferencia de Netflix —que busca adquirir únicamente el estudio Warner Bros. y la plataforma HBO Max— Paramount Skydance pretende quedarse con la totalidad del grupo, incluidos sus canales de televisión. Antes de que surgiera la posibilidad de una venta, WBD evaluaba desprenderse de estas señales —como CNN y Discovery— debido a su menor potencial de crecimiento en un mercado estadounidense donde la televisión por cable continúa en retroceso.

Ellison recordó que Paramount fue el primer interesado en WBD y que presentó al menos cinco ofertas antes de esta nueva propuesta. Sin embargo, el directorio optó entonces por avanzar en negociaciones con Netflix, que también había superado a Comcast en la puja.

Competencia y regulaciones

En una entrevista con CNBC, Ellison aseguró que la de Paramount es “la oferta más alta sobre la mesa”. La propuesta de Netflix, que incluía parte del pago en acciones, valoraba a Warner Bros. y HBO Max en 83.000 millones de dólares, deuda incluida. Paramount, en cambio, ofrece financiar la totalidad de la operación en efectivo.

La compañía logró reunir los fondos gracias, en parte, al respaldo patrimonial de la familia Ellison. El padre de David, Larry Ellison, es el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 270.000 millones de dólares, según Forbes.

Ellison también sostuvo que la propuesta de Paramount tiene más chances de obtener luz verde de los reguladores que la de Netflix. En ese sentido, durante un reciente acto en Washington, el presidente Donald Trump expresó reparos sobre una potencial unión entre Netflix y Warner Bros., al señalar que la plataforma ya cuenta con “una cuota de mercado muy grande”, lo que “podría ser un problema”.

La fusión entre Netflix y WBD reuniría a dos de los tres mayores servicios de streaming del mundo —sin contar Amazon Prime por su modelo híbrido—, con más de 300 millones de suscriptores en el caso de Netflix y 128 millones en el de HBO Max. “Permitir que el primer servicio mundial de streaming se fusione con el tercero es malo para la competencia”, remarcó Ellison.

FN / EM