El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "estará involucrado" en la decisión del gobierno federal de aprobar o no la compra de Warnes Bros. Discovery por Netflix, anunciada el viernes 5 por una cifra de US$ 72 mil millones, más deuda.

El domingo 7, durante un evento en el John F. Kennedy Center, el mandatario aseguró que la operación “podría representar un problema” debido a la dimensión que alcanzaría la cuota de mercado de la industria del entretenimiento de la nueva compañía. Netflix se volvería dueña de la división cinematográfica y televisiva de Warner Bros., que incluye la plataforma de streaming HBO Max, el estudio DC, la cadena de noticias CNN y todo el universo cinematográfico de Harry Potter y El Señor de los Anillos.

Antes de concretarse, la compra debe pasar por una exhaustiva revisión por parte de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, que controlarán que se cumplan las leyes antimonopolio. Trump enfatizó que se involucrará personalmente en la revisión del Departamento de Justicia, consultando a economistas para evaluar el impacto en la industria del entretenimiento.

En sus breves declaraciones, Trump confirmó que se reunió recientemente con el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a quien elogió como un "gran hombre", pero, sin embargo, expresó reticencias ante la fusión. "Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico", dijo. Y añadió: "Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa".

En caso de concretarse, este acuerdo posicionaría a Netflix como el gigante indiscutido del streaming, tras superar ofertas de rivales como Paramount-Skydance y Comcast.

En Hollywood, sindicatos como el Gremio de Escritores de América ya exigen bloquear la adquisición para evitar una concentración de poder sin precedentes, recordando la oposición de Trump en 2016 a la fusión AT&T-Time Warner por riesgos similares.

A pesar del anuncio de Netflix, Warner Bros Discovery declaró que sus planes de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa en 2026 siguen en pie. Netflix adquiriría una de estas partes; la otra, Discovery Global, podría mantener el control de la cadena de noticias CNN y otros canales de televisión por cable. Esta parte también podría quedar en manos de compañías como Paramount o Comcast, que participaron de la oferta por Warner. Se estima que la división de la compañía se dará en el próximo verano estadounidense, a partir de junio de 2026.