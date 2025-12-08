Las autoridades nigerianas lograron la liberación de 100 estudiantes secuestrados por hombres armados de una escuela católica el mes pasado, según informaron el domingo una fuente de la ONU y medios locales, aunque el estado de los 165 estudiantes y personal que se cree que permanecen cautivos sigue sin estar claro.

A fines de noviembre, 315 estudiantes y miembros del personal fueron secuestrados del internado mixto St. Mary's, en el estado del centro-norte de Níger, mientras el país se tambaleaba bajo una ola de secuestros masivos que recordaban al infame secuestro de colegialas por parte de Boko Haram en Chibok en 2014. Unos 50 escaparon poco después, dejando a 165 que, se cree, están en cautiverio.

Los 100 niños llegaron a la capital, Abuja, y está previsto que sean entregados a funcionarios del Gobierno local en el estado de Níger el lunes, según la fuente de las Naciones Unidas. "Serán entregados al Gobierno del Estado de Níger mañana", dijo la fuente a AFP.

Los medios locales también informaron que se había logrado la liberación de 100 niños, sin ofrecer detalles sobre si se hizo mediante negociaciones o por la fuerza militar, ni sobre el destino de los demás estudiantes y personal que se cree que aún están en manos de los secuestradores.

La liberación de los 100 niños fue confirmada a la AFP por el portavoz presidencial, Sunday Dare. "Hemos estado orando y esperando su regreso, si es cierto entonces es una noticia alentadora", dijo Daniel Atori, portavoz del obispo Bulus Yohanna de la diócesis de Kontagora, que administra la escuela. "Sin embargo, no tenemos conocimiento oficial y no hemos sido debidamente notificados por el Gobierno federal".

Presión diplomática de EE.UU.

Aunque no está claro quién está detrás del secuestro de St. Mary, los secuestros para pedir rescate son comunes en el país como una forma de obtener dinero rápido para criminales y grupos armados. Una serie de secuestros masivos en noviembre puso de relieve de manera incómoda la ya sombría situación de seguridad de Nigeria.

El país se enfrenta a una insurgencia yihadista de larga data en el noreste, mientras grupos de "bandidos" armados llevan a cabo secuestros y saquean aldeas en el noroeste.

En noviembre, atacantes en todo el país secuestraron a dos docenas de colegialas musulmanas, 38 fieles de una iglesia, una novia y sus damas de honor, granjeros, mujeres y niños, todos tomados como rehenes.

Los secuestros también ocurren mientras Nigeria enfrenta una ofensiva diplomática de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha alegado que los asesinatos en masa de cristianos han constituido un "genocidio" y ha amenazado con intervenir militarmente.

El Gobierno nigeriano y analistas independientes han rechazado esa perspectiva, utilizada desde hace tiempo por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Este país, con una gran diversidad religiosa y 230 millones de habitantes, es escenario de numerosos conflictos (incluidos enfrentamientos entre agricultores y pastores en el centro y violencia separatista en el sudeste) que han matado tanto a cristianos como a musulmanes.

La industria del secuestro

Uno de los primeros secuestros masivos que atrajo la atención internacional fue en 2014, cuando casi 300 niñas fueron secuestradas de su internado en la ciudad nororiental de Chibok por yihadistas de Boko Haram.

Una década después, la crisis de secuestros para pedir rescate en Nigeria se ha "consolidado en una industria estructurada y en busca de ganancias" que recaudó unos 1,66 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025, según un informe reciente de SBM Intelligence, una consultora con sede en Lagos.

Algunos analistas han expresado su preocupación de que los recientes comentarios de Trump puedan haber envalentonado a los grupos armados, mientras que otros señalaron que los secuestros masivos han ocurrido en oleadas anteriormente.

Mientras tanto, un funcionario del Gobierno local en el estado de Borno, al este de Nigeria, dijo a AFP que grupos armados podrían estar tratando de mantener cautivos como potenciales escudos humanos en caso de que Estados Unidos cumpla con su amenaza de ataques aéreos.

En las últimas semanas, los analistas de seguridad han estado siguiendo los vuelos de observación estadounidenses sobre conocidos bastiones yihadistas en los bosques del norte de Nigeria.

