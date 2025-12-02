Netflix presenta oferta mayoritariamente en efectivo por activos de Warner Bros.

Warner Bros. Discovery Inc. recibió una segunda ronda de ofertas el lunes, incluida una propuesta mayoritariamente en efectivo de Netflix Inc., en una subasta que podría concluir en los próximos días o semanas, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Los banqueros de Paramount Skydance, Comcast Corp. y Netflix trabajaron durante el largo fin de semana de Acción de Gracias en ofertas mejoradas por la totalidad o parte de Warner Bros., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al tratar información no pública.

La oferta de Paramount, respaldada en gran medida por la familia del cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, incluye financiamiento de deuda de Apollo Global Management Inc. Fondos de Medio Oriente también están contribuyendo, según las personas.

Las ofertas son vinculantes, lo que significa que la junta directiva está en posición de aprobar rápidamente un acuerdo si se cumplen sus objetivos, dijo una de las personas. Sin embargo, la compañía no ha descrito las ofertas más recientes como definitivas, y se consideraría otra propuesta si los términos resultan atractivos.

Netflix, líder de la industria del streaming, está trabajando en un préstamo puente que totaliza decenas de miles de millones de dólares, dijo una de las personas.

Warner Bros. quiere US$30 por acción, y el presidente emérito de la compañía, John Malone, ha dicho que esa cifra es “posible”. Las acciones cerraron en US$23,87 el lunes en Nueva York, lo que otorga a la empresa un valor de mercado de capital de US$59.000 millones.

La matriz de HBO, CNN y su estudio cinematográfico homónimo se puso oficialmente en venta en octubre tras recibir múltiples ofertas no solicitadas por la totalidad o parte de la compañía. Paramount, ahora liderada por el heredero tecnológico David Ellison, inició el proceso anteriormente con tres ofertas por toda la empresa, incluidas sus cadenas de televisión por cable.

Comcast y Netflix están interesadas solo en los estudios Warner Bros. y en el servicio de streaming HBO Max. Si alguna de sus ofertas fuera aceptada, Warner Bros. seguiría adelante con los planes de escindir sus canales de cable como Discovery Global. La escisión podría concretarse a mediados del próximo año.

