Una fuga de agua en el Museo de Louvre dañó centenares de documentos bibliotecarios de antigüedades egipcias. El incidente ocurre semanas después de que se concretara un robo de joyas que generó inquietudes sobre la seguridad e infraestructura de la famosa institución.

"Entre 300 y 400 documentos" fueron afectados, señaló Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo. Se trata de "revistas de egiptología" y "documentación científica" utilizados por investigadores, pertenecientes al fin del siglo XIX y comienzos del XX.

"Ninguna obra del patrimonio fue dañada", agregó y precisó que a este nivel "no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones". Son "documentos muy útiles y consultados", pero "de ninguna manera únicos en el mundo", indicó.

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca. Fue provocada al abrirse por error una válvula de ese sistema, que causó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.

Debido a que es "totalmente obsoleta", esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses. Una investigación interna determinará las causas precisas que causaron la fuga.

A finales de noviembre, el Louvre anunció que aumentaría los precios de las entradas para la mayoría de los visitantes no pertenecientes a la Unión Europea, lo que significa que los turistas tendrán que pagar 32 euros (37 dólares, casi 54 mil pesos) para entrar.

El museo dijo a AFP que el aumento de precio del 45% tiene como objetivo aumentar los ingresos anuales hasta 23 millones de dólares para financiar mejoras estructurales en la institución cultural.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 8,7 millones de visitantes en 2024, el 69% de ellos extranjeros.

El histórico robo al Louvre

El Louvre sufrió el 19 de octubre un robo de joyas de la corona francesa. Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero los autores intelectuales siguen sin aparecer. Las joyas robadas, cuyo valor se estima en 102 millones de dólares, no han sido recuperadas.

Los ladrones treparon, rompieron una ventana y usaron amoladoras angulares para cortar el vidrio de los expositores que contenían los tesoros. Los investigadores creen que se trataba de un equipo de cuatro hombres, dos de los cuales entraron en la galería mientras los otros dos esperaban abajo. Los cuatro huyeron en motonetas de alta potencia.

Una quinta sospechosa, una mujer de 38 años que es pareja de uno de los hombres, ha sido acusada de cómplice, pero fue puesta en libertad bajo supervisión judicial en espera de juicio.

