Paramount dice que los canales de cable de Warner Bros. no valen nada

Paramount Skydance Corp. reafirmó su oferta para comprar Warner Bros. Discovery Inc. por US$30 por acción en efectivo, e insistió en que su propuesta hostil es superior a la de Netflix Inc., tras múltiples rechazos.

La oferta de Paramount “representa el mejor camino a seguir” para los accionistas de Warner Bros., dijo la compañía en un comunicado el jueves. La empresa afirmó que ha “subsanado cada uno de los problemas planteados” por Warner Bros., en particular al aportar una garantía personal irrevocable del multimillonario Larry Ellison por US$40.400 millones en financiamiento de capital.

Gran parte del debate en la batalla de varios meses se ha centrado en el valor de las redes de televisión por cable de Warner Bros., como TNT y CNN, que han estado perdiendo audiencia y anunciantes a medida que los consumidores migran al streaming. Netflix solo adquiriría los estudios y los negocios de streaming de Warner Bros., y según su plan los accionistas de Warner Bros. recibirán acciones de una nueva entidad llamada Discovery Global, que será propietaria de los canales de cable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Warner Bros rechazó el octavo intento de Paramount de comprar el estudio: por qué y qué pasará con Netflix

Paramount apuntó al mal debut bursátil de Versant Media Group Inc., las redes de cable escindidas de Comcast Corp., que comenzaron a cotizar a inicios de esta semana. Sus acciones han caído alrededor del 30% en los primeros días de negociación. El desempeño decepcionante de Versant, junto con los US$15.100 millones de deuda que arrastrará la escisión, lleva a Paramount a valorar en cero las acciones de Discovery Global, según el comunicado.

“El desempeño hasta la fecha de Versant ilustra el camino desafiante que tiene por delante Discovery Global”, dijo Paramount.

Nuevo rechazo de Warner a la oferta de Paramount y la preferencia por Netflix

El miércoles, Warner Bros. volvió a rechazar una oferta de adquisición enmendada de Paramount, al expresar escepticismo sobre el financiamiento de la operación y la considerable deuda que implicaría. El directorio de Warner Bros. señaló en una carta a los accionistas que duda de que Paramount pueda cerrar el acuerdo y que su propuesta conlleva riesgos e incertidumbres significativos en comparación con la oferta de Netflix de US$27,75 por acción en efectivo y acciones por los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros.

Paramount compite con Netflix por el control de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood, hogar de películas como Batman y Harry Potter, así como de HBO, una de las joyas de la corona de la televisión. Pese a presentar múltiples propuestas, sus intentos han sido rechazados reiteradamente.

El presidente de Warner Bros., Samuel DiPiazza, dijo en una entrevista en CNBC el miércoles que, además de las preocupaciones sobre el financiamiento de la oferta respaldada por Ellison, “en última instancia, no elevó el precio. Así que, desde nuestra perspectiva, Netflix sigue siendo la oferta superior”.

Paramount también argumentó el jueves que el valor de la oferta de Netflix ha disminuido debido a la caída de la cotización del gigante del streaming. La propuesta de Netflix se compone de US$23,25 en efectivo y US$4,50 en acciones de Netflix.

“Nuestra oferta claramente brinda a los inversionistas de WBD un mayor valor y un camino más cierto y acelerado hacia el cierre”, dijo David Ellison, director ejecutivo de Paramount, en el comunicado. “A lo largo de este proceso, hemos trabajado arduamente para los accionistas de WBD y seguimos comprometidos a dialogar con ellos sobre los méritos de nuestra oferta superior y a avanzar en nuestro proceso regulatorio en curso”.