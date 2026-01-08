Repsol buscará licencia en EE.UU. para exportar crudo desde Venezuela

La petrolera española Repsol SA solicitará una licencia para reanudar las exportaciones de crudo venezolano, según informó una persona con conocimiento del asunto.

La empresa presentará la solicitud a las autoridades estadounidenses en los próximos días, de acuerdo con esta persona, que pidió no ser identificada porque el tema no es público. Repsol dejó de exportar petróleo venezolano tras el embargo impuesto por EE.UU. el año pasado.

Las autoridades estadounidenses se reunirán el viernes con ejecutivos de la industria petrolera para tratar el tema de Venezuela, y Repsol participará en el encuentro. La empresa española fue una de las pocas compañías no estadounidenses que obtuvo licencias para exportar petróleo desde el país sudamericano en los últimos años.

La petrolera estatal de Venezuela PDVSA confirmó la venta de crudo a Estados Unidos

Repsol buscaría restablecer ese comercio, dijo la persona. La compañía exportaría el crudo que Venezuela tiene almacenado.

Repsol declinó hacer comentarios.

Cambio de escenario

Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el fin de semana y desde entonces la administración Trump ha dicho que EE.UU. controlará sus exportaciones petroleras de forma indefinida.

Repsol tiene operaciones upstream en EE.UU., incluida una participación en un yacimiento en Alaska. Los directivos de la empresa se reúnen periódicamente con la Administración estadounidense para discutir su presencia en Venezuela y renovar los permisos para operar en el país.

En Venezuela, Repsol produce gas, que se utiliza principalmente a nivel local, pero también tiene una participación en un gran yacimiento petrolero. Durante años, el gobierno venezolano pagó a Repsol con barriles de petróleo como compensación por una deuda pendiente.

