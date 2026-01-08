Las intervenciones posmodernas entre la tecnología y los nuevos modelos de poder

El modelo de intervención posmoderna en los asuntos de otros estados está totalmente descalzado de la historia de las relaciones internacionales por la revolución tecnológica y de las comunicaciones, así como el cambio de mentalidad complejo que se dio en la población mundial.

Los nodos de poder se han corrido considerablemente desde el siglo XX y en el siglo XXI ya nadie comprende las relaciones internacionales con Europa en el centro del debate. Es que los Estados Unidos ha pasado a ser el garante de la estabilidad internacional. Esto tiene como uno de los principales factores de sostenimiento a las capacidades tecnológicas de comunicaciones y manejo autónomo de aeronaves y máquinas de guerra.

Hemos visto como las amenazas sobre los estados nación han cambiado su traje varias veces, pero en este caso, esos procesos de conquista del poder, y gracias a las débiles democracias posmodernas, han logrado llegar a controlar países importantes. Su premisa es la revolución, pero una revolución eterna encuentra en la gestión de la construcción arquitectónica su talón de Aquiles.

En el específico caso de Venezuela, vemos como el clarín del chavismo llamando a liberar al pueblo del yugo, terminó siendo un yugo sobre la cabeza de los venezolanos que sufrieron la mayor diáspora en la historia mundial sin ser declarada una guerra. Un récord que hace difícil pensar en bailar en los medios de comunicación como solía hacer el ahora preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro.

Los análisis posteriores han sido claramente opuestos en relación con la “potestas”. La palabra potestas proviene del latín y tiene una carga histórica y jurídica muy importante. Aunque se traduce comúnmente como "potestad" o "poder", su significado es más específico, especialmente si lo comparamos con otros términos latinos como auctoritas.

En términos amplios, la potestas es el poder socialmente reconocido o la facultad legal que tiene una persona o institución para realizar ciertos actos o imponer su voluntad sobre otros.

Poder de mando: es un poder formal, otorgado por una ley o un cargo.

Capacidad de ejecución: no es solo una opinión (como la auctoritas), sino la capacidad real de dictar órdenes y hacerse obedecer.

En este punto, creo que está la falacia del debate de los opositores a la captura de Nicolás Maduro en suelo soberano venezolano. Y aquí es donde quiero que enfoquemos y pongamos luz para poder discernir cuál es el centro de la cuestión. ¿Qué capacidad de ejecución real y percibida, o potestas, tiene Maduro para seguir gobernando de manera ilegítima un país central de América del Sur?

Y por otro lado, ¿qué capacidad de ejecución real y percibida o potestas tiene Trump y los Estados Unidos, para hacer una intervención incruenta de un dictador que se burla por redes de Estados Unidos y de su Presidente?

Las respuestas son claras. Incluso para aquellos estadounidenses que militan en la oposición de Trump, es difícil no definir como posible la ejecución de la captura de Maduro.

El futuro nos indicaría que de alguna manera, y en su zona de influencia, Rusia y China estarían habilitados tácitamente a hacer este tipo de operaciones con mayor frecuencia que hasta hoy. Sin embargo, en ese caso, hay que esperar la reacción de los Estados Unidos. Rusia, sin embargo, por ahora utiliza las viejas herramientas de las relaciones internacionales. Al parecer, Donald Trump comienza un nuevo capítulo de intervención que finalmente puede ser visto o como un adelanto positivo, o como un retroceso en las capacidades de soberanía de las naciones.