El orden mundial posterior a 2025

La designación del presidente estadounidense Donald Trump por diversas publicaciones como una de las personas más influyentes de 2025 no sorprende. Sin embargo, sí resulta impactante: en lugar de ser reconocido por su liderazgo —por ejemplo, resolver crisis o consolidar instituciones—, Trump es reconocido por romper con las normas, desmantelar alianzas, impulsar la fragmentación económica e inaugurar una política internacional transaccional.

En décadas pasadas, Estados Unidos podía endurecer sus políticas sin renunciar a su papel como garante definitivo del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya no. Si bien la retirada de Estados Unidos del liderazgo global era, sin duda, esperada desde hacía tiempo, Trump ahora la ha consolidado y puesto en práctica. Al intentar aprovechar la influencia que el país, con tanto esfuerzo, ha ganado para obtener beneficios inmediatos (sobre todo para él y su círculo más cercano), sabotea activamente la cooperación internacional y socava el Estado de derecho.

La política comercial estadounidense ya no es un medio para maximizar los beneficios compartidos de la apertura, sino un instrumento de presión económica y geopolítica. Las alianzas se evalúan no en función de factores intangibles, como valores compartidos e intereses geopolíticos, sino en función de los beneficios inmediatos. Los marcos de cooperación centrados en la estabilidad y la prosperidad a largo plazo están siendo reemplazados por acuerdos bilaterales que reflejan una comprensión limitada de la reciprocidad. El compromiso estratégico, que combinaba poder duro y blando, dio paso a una coerción miope. La "ciudad brillante sobre una colina" se convirtió en el matón del patio de recreo.

Este cambio no se produjo en el vacío. Si bien las respuestas a la política exterior de Trump variaron, la mayoría optó por la adaptación en lugar de la confrontación. Algunos actores aguantaron los golpes recibidos, con la esperanza de que Trump no siguiera atacando a quienes no lo desafiaban. Otros equilibraron la aceptación, incluso el apaciguamiento, con esfuerzos discretos por desarrollar resiliencia. Países como Brasil e India no se doblegaron ante Trump ni lo desafiaron directamente, buscando en cambio preservar su autonomía e identificar las oportunidades creadas por este nuevo orden posguerra.

China fue un paso más allá. Tras haber buscado durante mucho tiempo descentralizar a Occidente en la política internacional, los líderes chinos vieron en la disrupción de 2025 inducida por Trump una oportunidad: un mundo perturbado por la retirada de Estados Unidos del liderazgo global se inclinaría a acoger a un nuevo defensor de la estabilidad y la continuidad. Al posicionarse en consecuencia, China se ha convertido en el principal beneficiario de la turbulencia.

En septiembre, el presidente chino, Xi Jinping, presentó una Iniciativa de Gobernanza Global, basada en la premisa de que todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza y ​​riqueza, deben ser participantes, tomadores de decisiones y beneficiarios en igualdad de condiciones en la gobernanza global. La IGG, junto con la Iniciativa de Desarrollo Global (2021), la Iniciativa de Seguridad Global (2022) y la Iniciativa de Civilización Global (2023), envía un mensaje claro: China quiere liderar la creación de un orden global más estable y pluralista, capaz de facilitar el progreso compartido.

Este no es un proyecto liberal, y China no ha pretendido posicionarlo como tal. En cambio, se centra en apoyar la cooperación internacional en áreas cruciales, como el avance de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la resolución pacífica de diferencias y disputas entre países, respetando la soberanía nacional y rechazando las narrativas de la superioridad de ciertas civilizaciones.

Crucialmente, China presenta esta visión no como un orden completamente nuevo que surgirá de los escombros del orden de posguerra —lo que implicaría un período de caos que pocos desean—, sino como una evolución natural del sistema existente. Lejos de ser una potencia revolucionaria, China busca ser vista como una fuerza confiable para la continuidad, la prosperidad y la coexistencia respetuosa.

En contraste con el comportamiento caprichoso, egoísta y coercitivo de Trump, esta perspectiva resulta sumamente atractiva, especialmente en el Sur Global. Y este contraste ha quedado patente. Consideremos la reunión de octubre entre Trump y Xi en el aeropuerto surcoreano de Busan: mientras Trump parecía ansioso por cerrar un acuerdo, incluso si eso implicaba cambiar las reglas del juego, Xi ofreció concesiones selectivas y mostró la confianza para rechazar una oferta desfavorable.

A diferencia de China, que encontró maneras de beneficiarse de la presidencia de Trump en 2025, Europa se vio cada vez más expuesta. No solo ya no puede contar con Estados Unidos para cumplir con sus compromisos en la OTAN y respaldar la seguridad europea, sino que, al favorecer abiertamente a Rusia en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, Trump ha contribuido a un entorno de seguridad europea más peligroso. Incluso hay informes de que la administración Trump espera convencer a algunos países de que abandonen la Unión Europea.

Pero Europa no puede simplemente respaldar con fuerza el orden mundial liderado por China que Xi pregona. Si bien Europa no comparte la animosidad de Estados Unidos hacia China, no puede ignorar el papel de este país en el sostenimiento tecnológico, económico y diplomático de la guerra de Rusia en Ucrania. El próximo año pondrá a prueba la capacidad de la UE para superar su legado de dependencia y actuar con cohesión y decisión.

Parece probable que 2025 sea recordado como un año decisivo. El futuro del orden global sigue siendo una incógnita, pero ahora sabemos qué países están mejor preparados para adaptarse a la pérdida de lo anterior. Lo que suceda después de esta disrupción no lo determinará el líder que capte la mayor atención, sino aquellos que demuestren visión estratégica y se esfuercen por establecer las nuevas reglas de juego.

