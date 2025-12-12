Embargo petrolero de EE.UU. agrava la fragilidad económica y cambiaria de Venezuela

Venezuela enfrenta un nuevo impacto financiero luego de que Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a sus costas, una medida que podría cortar una de las pocas fuentes de ingresos restantes para una nación nuevamente al borde de la hiperinflación.

La economía del país se ha visto sometida a tensiones desde que Donald Trump endureció las restricciones al comercio de petróleo anteriormente este año. La oferta de dólares del gobierno, casi en su totalidad vinculada a las ventas de crudo, ya había caído un 30% en los primeros diez meses de 2025. Esta restricción ha presionado el tipo de cambio e impulsado los precios al alza, con una inflación anual que se espera supere el 400% para finales de año, según estimaciones privadas de economistas locales que solicitaron el anonimato por temor a represalias.

Venezuela, que en su día fue uno de los países más ricos de América Latina, ha sufrido una prolongada crisis económica que se remonta a más de una década, y cerca de una cuarta parte de su población ha huido en busca de mejores perspectivas en el extranjero. La incautación esta semana del petrolero que transportaba hasta 2 millones de barriles de petróleo amenaza con abrir un nuevo y doloroso capítulo.

“Una política continua de embargos provocaría una fuerte caída en la capacidad importadora de Venezuela, hundiendo al país en una nueva recesión”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano y profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Denver.

El renovado deterioro también se produce en medio de la falta de datos económicos, con una intensificación del gobierno de su represión ante las estadísticas independientes. Las autoridades han detenido al menos ocho economistas y consultores este año por publicar estimaciones sobre la inflación, la actividad económica y el tipo de cambio paralelo.

Los economistas ya anticipaban una recesión en 2026 antes de la agresiva medida estadounidense. Si bien las autoridades no publican datos con regularidad, el banco central anunció recientemente un crecimiento del 8,7% en el tercer trimestre. Esto contrasta con las estimaciones locales de alrededor del 5% de crecimiento para 2025 y una contracción del 1% el próximo año, incluso antes de la incautación del petrolero.

Devaluación de la moneda

El bolívar ha perdido más del 80% de su valor desde enero, a pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la depreciación en el mercado oficial. Si bien la economía está ampliamente dolarizada, los venezolanos aún dependen del bolívar para sus compras diarias y aprovechan el diferencial cambiario, cambiando dólares a un tipo de cambio paralelo más alto y gastando la moneda local en comercios obligados a usar la oficial. Para protegerse de las pérdidas, algunos minoristas han comenzado a fijar precios con base en el tipo de cambio del euro, que es ligeramente superior.

Venezuela, miembro de la OPEP, exporta actualmente unos 900.000 barriles de petróleo al día. Aproximadamente 750.000 barriles, o el 80%, se destinan a compradores chinos, según datos recopilados por Bloomberg. Alrededor del 30% de los envíos se transportan a través de una flota fantasma de buques sancionados similares al petrolero incautado el miércoles. Y ahora EE.UU. se prepara para interceptar más tanqueros que transporten petróleo venezolano, según personas familiarizadas con la operación.

Washington impuso amplias sanciones económicas a Venezuela en 2019, cortando el acceso a divisas. Le tomó cuatro años al presidente Nicolás Maduro restablecer cierta estabilidad, poner fin a la hiperinflación, revertir una de las recesiones más profundas de la historia moderna y enfriar las fuertes oscilaciones de la moneda, en gran medida permitiendo un uso amplio del dólar estadounidense.

La recuperación resultó frágil. Los operadores ahora afirman que las ventas a Asia podrían complicarse si los compradores exigen mayores descuentos que también afectarían las arcas del gobierno. Algunos estiman que los descuentos podrían duplicarse, llegando hasta US$30 por barril por debajo del Brent, según personas familiarizadas con el asunto. La estatal Petróleos de Venezuela ya viene enfrentando presión en los últimos meses, con crecientes retrasos en los buques porque se prolongan las negociaciones sobre los precios.

El embargo de la administración Trump es un “hito” que marca “un cambio importante de cara al cálculo de ingresos petroleros de Venezuela para el 2026 porque efectivamente debería incrementar mucho el descuento; y no solo incrementar el descuento, produciría una parálisis de las exportaciones”, dijo Alejandro Grisanti, economista y consultor financiero venezolano. La operación estadounidense de ayer fue “una medida disuasoria muy fuerte que te debe disminuir con mucha fuerza el mercado negro de petróleo venezolano”.

Si las incautaciones continúan y los descuentos se intensifican, es probable que la economía sienta el impacto rápidamente. La oferta de dólares ya es limitada, y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha ampliado a casi el 70%. Esto impulsará los precios al alza a corto plazo.

El país “va camino a la hiperinflación”, dijo Alejandro Arreaza, economista de Barclays. “El impacto de un mayor descuento petrolero solo acelera el proceso”.