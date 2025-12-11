El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apuntó contra el mandatario Javier Milei lanzando un exabrupto al referirse a la presencia del libertario en Oslo, Noruega, para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado a la entrega del Premio Nobel de la Paz.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de (José) Mulino (presidente de Panamá) se sumaron y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz", manifestó el mandatario venezolano este miércoles en un acto en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

Javier Milei regresa de Oslo sin haberse podido encontrar con Corina Machado ni el primer ministro noruego

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el evento, que coincidió con la ceremonia celebrada en Oslo, Maduro habló frente a pescadores y campesinos, cantó, bailó y lanzó varias críticas y ataques contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo que Venezuela rechaza la "crazy war" (guerra loca).

"Aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela", sostuvo el mandatario venezolano.

Las polémicas declaraciones se realizaron en referencia a las protestas en Oslo realizadas por varios militantes afines a grupos de izquierda que se oponían a que Machado reciba el Premio Nobel de la Paz. "Nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo", agregó.

El régimen de Nicolás Maduro echó a periodistas de C5N en Caracas: dos horas de interrogatorio y deportación inmediata

"Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización del cambio de régimen, que se dediquen a gobernar su país", lanzó Maduro en un extenso discurso en el que evitó mencionar la "Marcha de las antorchas" que se realizó en la ciudad noruega antes de la ceremonia, con una convocatoria multitudinaria.

El mandatario venezolano llamó a los pescadores y campesinos a prepararse para "partirle los dientes" a Estados Unidos, sumándole tensión al conflicto por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, y concluyó: "Patria humana, patria grande hasta la victoria siempre, venceremos, que viva la patria".

AS/ff