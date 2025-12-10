Del Nobel a la tortura: el doble rostro de Venezuela

Corren días de inusitada preocupación para el régimen autoritario de Nicolás Maduro, pues pocas veces en los últimos años tantos ojos del mundo entero miraron a Venezuela. En medio de la amenaza de Donald Trump sobre una inminente invasión a este país, este 10 de diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, legítima vicepresidenta de Venezuela y voz cantante del anti-chavismo.

Pero el 10 de diciembre es también un día amargo para quienes se atreven a enfrentar a Maduro, pues es un recordatorio de lo que les pasa a quienes trabajan por la libertad en Venezuela. Este día cumple un año de detención ilegal, Jesús Armas, un joven profesor universitario, ex concejal de Caracas, y activista por los derechos humanos.

Del Nobel a la tortura

Los horrores de su caso le otorgaron relevancia internacional, con repercusión en Estados Unidos, España y toda Latinoamérica. Hace un año, el joven activista fue secuestrado por agentes encapuchados y sin identificar, sin orden judicial ni información sobre su paradero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei participó en la ceremonia de la entrega del Nobel a María Corina Machado

Permaneció desaparecido una semana y luego fue trasladado por distintos centros de detención clandestinos, donde sufrió torturas físicas y psicológicas destinadas a quebrar su voluntad. Hoy está recluido en El Helicoide, el ex-shopping convertido por el SEBIN en uno de los centros de detención y tormento más denunciados del país.

Durante ese tiempo, también permaneció más de diez meses totalmente incomunicado, sin acceso a abogados privados ni a su familia, y apenas recibió una única visita, que la activista Sairam Rivas describió como una simple “evidencia de vida”, antes de que el régimen volviera a prohibirle cualquier contacto con el exterior.

María Corina Machado.

Gracias a la insistencia y las denuncias públicas de Rivas, el joven logró recuperar su derecho a recibir visitas regulares, aunque aún bajo fuertes restricciones.

La opacidad estatal fue tan extrema que la única autoridad que habló de su detención no fue un juez ni un fiscal, sino Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura central del poder político. Cabello confirmó su captura en televisión, lo acusó de terrorismo y afirmó que colaboraba con María Corina Machado, en una muestra inequívoca de autoritarismo y de la utilización del aparato estatal para perseguir opositores.

Lejos de ser un terrorista o una amenaza para el Estado, Jesús es un líder social reconocido. Fundó la ONG Ciudadanía sin Límites, que ha brindado alimentos y asistencia a más de 1.200 niños en plena crisis alimentaria venezolana.

Su trayectoria cívica y su compromiso democrático lo llevaron a recibir becas internacionales de altísimo prestigio, como la Chevening, otorgada por el gobierno británico, y la Obama Foundation, del ex presidente estadounidense, distinciones que respaldan su liderazgo y desmontan cualquier intento del régimen por presentarlo como un criminal.

Su caso no es una anomalía sino el testimonio de un sistema perverso mediante el cual los opositores en Venezuela son desaparecidos, torturados y detenidos ilegalmente.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) ha podido identificar 1018 casos de presos políticos, la mayoría de los cuales ocurrieron luego de que Maduro le negara el traspaso de mando a Edmundo González, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 2024.

Ello vuelve comprensible que dirigentes como Leopoldo López o Juan Guaidó hayan tenido que exiliarse, mientras que otros han sido forzados a desarrollar sus actividades en completa clandestinidad, como es el caso de María Corina Machado. Testimonios aseguran que a Jesús lo torturaron asfixiándolo con bolsas de residuos, intentando, sin éxito, que revelara el paradero de la ahora ganadora del Nobel de la Paz.

Es curioso que también el 10 de diciembre es el día en que internacionalmente se conmemora lo que más se le niega al pueblo venezolano: los Derechos Humanos.

Sudamérica no es Vietnam: la advertencia de Celso Amorim ante la ofensiva de EEUU en Venezuela

La crisis humanitaria provocada por el régimen de Maduro lo evidencia con crudeza: el 40% de la población sufre inseguridad alimentaria, enfermedades que se creían erradicadas, como la malaria, pasaron de 36.000 casos en 2009 a más de 414.000 en 2017, y casi 8 millones de venezolanos han sido empujados al exilio, en lo que ACNUR ha catalogado como el mayor éxodo registrado en la historia reciente de América Latina.

Lejos de proteger a su población, el régimen castiga a quienes intentan aliviar ese sufrimiento. Por eso el caso de Jesús no es solo el drama de un hombre injustamente detenido, sino el símbolo de todos los venezolanos que hoy son perseguidos, torturados o expulsados por intentar resolver las mismas tragedias que el Estado se niega a enfrentar.



*Magister en Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad de Sussex; especialista en narrativas populistas

