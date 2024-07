Jefe de campaña de Machado: "Sin duda, María Corina puede llegar a ser detenida"

El máster en políticas públicas, Jesús Armas, compartió un balance sobre la situación actual de Venezuela después de las elecciones del pasado 28 de julio y aseguró que Edmundo González Urrutia fue electo de manera “abrumadora” con el 70% de los votos, pero denunció que la “dictadura de Nicolás Maduro” decidió dar un paso al frente y desconocer los resultados. Por otro lado, definió a María Corina Machado como “la persona más valiente que ha conocido” y alertó sobre un invento del grupo de Maduro para acusar a María Corina como partícipe de un fraude electoral con el fin de justificar su posible detención. “Apostamos a que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo venezolano y que puedan acompañarnos a defender la libertad de todos los ciudadanos”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jesús Armas es ingeniero y máster en políticas públicas. Además, fue el jefe de campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, concejal de Caracas en el año 2013 y precandidato a esa alcaldía.

En el spot de campaña proclaman que “se acabó la represión”, pero finalmente la represión volvió. Me gustaría que compartiera un balance sobre lo que sucedió en Venezuela y sobre lo que sucede actualmente.

La verdad que en este instante en Venezuela los momentos son muy críticos y tensos, el pasado 28 de julio tuvimos elecciones presidenciales y Edmundo González Urrutia fue electo en el país de manera abrumadora con alrededor del 70% de la votación a su favor, y la verdad es que Nicolás Maduro y su dictadura decidieron dar un paso al frente y desconocer los verdaderos resultados, y como ellos controlan las instituciones del país, el Consejo Nacional Electoral publicó unos resultados totalmente falsos.

Todo eso generó la indignación de la ciudadanía, gracias a dios enviamos a nuestro equipo de testigos desplegados por todo el país que pudieron recuperar las actas electorales de cada una de las mesas. En las últimas horas, logramos concentrar todas esas actas, digitalizarlas para que ahora estén en una página web para que el mundo entero pueda darse cuenta del fraude cometido por Nicolás Maduro.

Ayer, María Corina Machado en conjunto con el presidente Edmundo González Urrutia, dieron un mensaje anunciando que esta página ya estaba en vivo, que ganamos con el 70% de los votos y anunciando acciones de calle. La gente salió a defender el resultado, lo particular es que son los sectores más pobres, más populares, los pueblos más remotos y las favelas de Caracas los que han estado en la calle defendiendo el triunfo y mostrando la indignación.

Ha habido represión por parte del régimen, hemos visto cómo han asesinado personas y como han violado derechos humanos deteniendo activistas y ciudadanos normales que están en la calle, cómo hay amenazas de detención en contra de Corina Machado, pero lo importante es que aquí nadie se rinde, que seguimos adelante y que vamos a demostrar y a cobrar este triunfo.

¿Está prevista una manifestación hoy?

Si, entre las 11:00 y las 12:00 se organizan asambleas populares en todo el país con el objetivo de ratificar que todas las personas se metan en la página web, vean cómo quedó el acta de su centro y lo ratifique públicamente.

Luego, escuchar el mensaje que le va a dar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia al país y luego que cada uno de los líderes del comando de María Corina les demos un mensaje muy importante a los ciudadanos: aquí nadie se rinde, vamos a cobrar.

Si el régimen de Maduro no tiene para mostrar las actas que corroboren su supuesta victoria, ¿cómo se sigue? Si él no las va a mostrar o muestra unas que no son correctas, esta situación no tiene fin.

Creo que está muy claro que no las va a mostrar, no tiene capacidad de poder hacerlo. Probablemente intenten forjar algunas en los próximos días, pero no lo están haciendo.

Nosotros, en 24 horas, logramos hacer lo que el Consejo Nacional Electoral no pudo hacer y fue que gracias a la organización ciudadana publicamos las actas. Ellos podrán decir lo que quieran, pero el pueblo venezolano sabe con certeza cuales son los resultados verdaderos, la comunidad internacional ya está informada sobre lo que está pasando.

Ya estamos viendo pronunciamientos de 9 países latinoamericanos desconociendo lo que dice Nicolás Maduro. Ayer vimos un intento de ataque de la seguridad de Nicolás Maduro a la embajada de argentina, porque como sabemos y agradecemos al gobierno argentino que ahí están asilados parte del comando nacional de María Corina Machado, que en un momento de persecución se pudieron refugiar ahí e intentaron ir para allá para amedrentar y para intentar sacarlos, pero rápidamente la ciudadanía se movilizó.

Estuve fuera de la embajada de Argentina y logramos defender y dar un mensaje muy claro sobre que aquí somos solidarios con todos los ciudadanos y que necesitamos la solidaridad del mundo para poder alcanzar la libertad de la democracia.

El jefe de campaña de María Corina Machado llamó al pueblo venezolano a no rendirse frente al régimen de Nicolás Maduro.

Fácticamente, si el gobierno de Maduro no tiene las actas para mostrar, no va a ser reconocido por la mayoría de los países del mundo.

Totalmente, y eso es parte del trabajo que está haciendo nuestro equipo explicando a los gobiernos de todo el mundo qué fue lo que paso, mostrándole las actas.

¿Cuál es su perspectiva? ¿En algún momento las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, comprobando que se trata de una falsedad, se van a sublevar de un poder no legal y le van a dar el poder a quien realmente lo debería tener?

Ese es nuestro objetivo, por eso la gente está movilizada en la calle. Apostamos a que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de sus familiares, del lado del pueblo venezolano, del lado de la verdad, la justicia y la democracia y que puedan acompañarnos a restituir el hilo constitucional venezolano y a defender la libertad de todos los ciudadanos.

No puedo decir que hay hoy en el corazón de los militares venezolanos, no puedo saber cómo van a actuar en las próximas horas. Sí puedo saber que nuestro objetivo es sumarnos a nuestra lucha y que todos los venezolanos unidos podamos salir de esta dictadura.

Elizabeth Peger: El régimen de Maduro informó hace unos minutos que a partir de esta decisión que se tomó ayer de echar a los representantes diplomáticos de los países que no habían reconocido su triunfo electoral, tenían 72 horas para dejar el territorio venezolano. ¿Qué puede llegar a ocurrir con estas seis personas que están actualmente refugiadas en la sede diplomática de Argentina en Caracas? ¿Hay alguna posibilidad de que Corina Machado también pida refugio a las autoridades argentinas?

María Corina Machado se mantiene muy firme, es la persona más valiente que he conocido en mi vida. Sin duda alguna, no va a pedir refugio. Ella va a estar en la calle, como lo va a hacer hoy desde las Naciones Unidas para pedir que se respeten los resultados electorales.

EP: Este rumor que trascendió en la cancillería argentina está vinculado a la preocupación de una escala todavía mayor de la violencia o de la represión que se vivió ayer y que dejó a cuatro personas fallecidas. Por eso entiendo que se dio esta especulación de parte de las autoridades diplomáticas argentinas sobre Corina Machado.

María Corina va a seguir dando la cara, pero sin duda alguna está el riesgo latente de que en las próximas horas el régimen de Nicolás Maduro pueda intentar detenerla para evitar que sigamos luchando por la verdad.

Créeme que si Nicolás Maduro hace eso, solo va a encontrar en la calle un pueblo enardecido, un pueblo indignado, porque saben lo que representa Corina Machado. Estoy preocupado por lo que puede pasar con mis compañeros, mis amigos que están dentro de la embajada argentina.

Le pido por favor a la comunidad internacional que nos acompañe, que ayude poniendo presión sobre Nicolás Maduro para que se respete la autonomía de la embajada argentina y que se respeten los derechos del suelo argentino representados allí, y que de esta manera podamos también proteger la libertad y la vida de mis compañeros.

EP: ¿Tienen información sobre que María Corina pueda llegar a ser detenida?

Sin duda alguna. Ayer vimos al fiscal de Maduro inventando todo un caso sobre que María Corina era parte de un fraude electoral, que habían intentado hackear los sistemas del Consejo Electoral Nacional. Todo esto para ir justificando una posible detención en las próximas horas. Hay que estar muy atentos, el mundo tiene que estar muy pendiente de esto.

"María Corina Machado es la persona mas valiente que he conocido".

Rocío Kalenok: ¿Cómo vive la oposición en relación a este régimen? Hoy me comentaron que los lugares a los que visitan son clausurados, como un intento de que no puedan acercarse y llevar a cabo la militancia.

A lo largo de toda la campaña, cada restaurante, cada hotel, cada lugar que visitaba María Corina Machado a las pocas horas llegaba una comisión de las Fuerzas de Seguridad a cerrarlo, o enviaban a la Oficina de Impuestos para cerrar alegando algún tipo de acusación con el tema tributario.

Pero la verdad es que esto está en escalada, ya están deteniendo de manera masiva a ciudadanos que protestan. Estamos viendo que están usando grupos violentos, que son como una guerrilla humana que controla Nicolás Maduro para amedrentar y atacar a los ciudadanos.

Ayer vimos cómo le disparaban a ciudadanos en la calle. Por ejemplo, ayer también vimos como dejaron detenido por protestar pacíficamente al coordinador juvenil de la Causa R en Caracas, y de la misma manera vamos a seguir viendo detenciones en las próximas horas.

Ser parte de la oposición ciudadana o simplemente ser un ciudadano común que exige que se respeten los derechos electorales y la voluntad del pueblo es una actividad extrema de alto riesgo en la cual cualquiera de nosotros puede perder su vida o su libertad.

EP: ¿Esperan una salida o una solución desde la comunidad internacional?

Creo que la solución pasa por múltiples vías, necesitamos sin duda alguna el apoyo de la comunidad internacional, pero la solución real o definitiva pasa por el mundo militar. Está en las manos de las Fuerzas Armadas nacionales dar el paso de reconocer los verdaderos resultados, de defender la verdad y defender la constitución.

Nicolás Maduro está usurpando el poder, ya no es el presidente electo de Venezuela. El presidente de Venezuela se llama Edmundo González Urrutia y nosotros pedimos que las Fuerzas Armadas salgan a defender ese resultado y la constitución.

