El consumo de los hogares cayó en diciembre por segundo mes consecutivo

El consumo de los hogares registró en diciembre de 2025 una contracción del 1,4% en la comparación interanual y un crecimiento de 1,2% frente al mes de noviembre (desestacionalizado).

El informe señala que este resultado representa el "segundo mes consecutivo de caída interanual dentro de un 2025 que mostró una evolución positiva en comparación con el año anterior", de acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En el acumulado de los doce meses de 2025, el índice arrojó una expansión del 2,5% respecto a 2024.

Desempeño por rubros y sectores

El análisis de la CAC muestra comportamientos dispares entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

- Indumentaria y calzado: Registró un crecimiento estimado del 4,9% interanual. El informe aclara que este incremento se produce contra una "baja vara de comparación como lo es diciembre de 2024, cuya diferencia interanual era a su vez de -4,5% contra el mismo mes de 2023".

Este dato de consumo de indumentaria se da en un contexto donde la producción textil local sufrió una caída del 36,7% interanual en noviembre de 2025 , y donde las importaciones de prendas crecieron un 164% en toneladas durante el último año.

- Vivienda, alquileres y servicios públicos: Mostró un crecimiento del 6,8% respecto a diciembre de 2024, aportando 1 punto porcentual positivo a la variación del índice general.

- Transporte y vehículos: El rubro cayó un 2,8% interanual. La Cámara destaca que, tras un año de ascenso en el patentamiento, el consumo en este sector "parece estancarse, pronunciando la caída del rubro".

- Recreación y cultura: Registró una baja del 4,3% interanual, interrumpiendo una secuencia de meses de recuperación que se había mantenido durante el segundo semestre de 2025.

Situación del crédito y consumo masivo

El informe advierte sobre un cambio de tendencia en el financiamiento de los hogares. El crédito en términos reales, que creció sostenidamente durante casi dos años, comienza a mostrar "signos de agotamiento". La CAC puntualiza que "las tarjetas de crédito y préstamos personales parecen tender a estancarse tras meses de gran dinamismo".

Respecto a los bienes de consumo masivo (FMCG), el indicador detectó un estancamiento con una caída del 0,1% en noviembre. Según el análisis, el escenario actual muestra que "los bienes durables continúan ganando terreno en el consumo de los hogares, desplazando a los de consumo masivo, aunque de forma menos marcada".

Esta tendencia se vincula con el deterioro del poder adquisitivo, que continúa limitando el consumo , reflejado en una caída del salario registrado privado del 4% interanual a noviembre de 2025.

La Cámara concluye que el nuevo año se inicia con señales de transición en la composición del gasto: tendiendo la composición del consumo de los hogares a dejar de modificarse".