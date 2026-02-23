Crisis en Fate: fracasó la audiencia con el SUTNA y el Gobierno fijó una nueva fecha

La tensión en la industria del neumático alcanzó un nuevo pico de incertidumbre este lunes. Tras la decisión de la empresa Fate de anunciar el cese de sus operaciones la semana pasada, la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto finalizó sin resultados positivos.

Bajo el marco de la conciliación obligatoria, los representantes de la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) no lograron acercar posiciones. El encuentro, que buscaba establecer una hoja de ruta para preservar los puestos de trabajo y la continuidad productiva, terminó con un acta desierta de acuerdos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comunicado oficial

El Ministerio de Capital Humano ratificó el estancamiento de las negociaciones a través de un comunicado oficial. En el texto, la cartera laboral informó que, tras la finalización del intercambio, "no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes". No obstante, el Gobierno busca agotar las instancias administrativas para evitar el cierre definitivo de la planta. Por este motivo, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para el miércoles 4 de marzo a las 11:00 hs.

"El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral", dicta el comunicado emitido esta tarde.

La crisis en Fate se suma a un contexto de retracción en el sector industrial, donde los costos operativos y la caída en la demanda han puesto en jaque la sostenibilidad de grandes plantas productoras. Desde el gremio conducido por Alejandro Crespo, se mantiene el estado de alerta ante lo que consideran un "chantaje" patronal, mientras que la empresa argumenta una falta de competitividad estructural que hace inviable la operación bajo las condiciones actuales.

GD / EM