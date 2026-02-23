Mesa Política: el Gobierno busca consensuar el texto por la Ley de Glaciares y avanza en la AGN

La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei volvió a reunirse este lunes, en el inicio de la última semana de las sesiones extraordinarias para terminar de pulir la estrategia de cara a las sesiones que en el Senado se desarrollarán el jueves y viernes, y coronarán semanas de éxitos políticos para la Casa Rosada, de no mediar ningún imprevisto antes del 1° de marzo.

Hasta el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegaron la Secretaria General, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, el Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También se sumaron el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En Casa Rosada reconocen que todavía no hay acuerdo sobre la re adecuación de la Ley de Glaciares. Las conversaciones están trabadas aunque en la Casa Rosada hay optimismo.

“Es más importante la Ley de Glaciares que la reforma laboral”, adelantó una voz al tanto de las conversaciones.

Sin embargo, hay máximo hermetismo en relación al texto que busca re adecuar una ley aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner y deberá definir el área periglacial, las prerrogativas de las provincias y el rol del IANGLIA, el organismo a cargo de los glaciares con sede en Mendoza.

La readecuación que tiene dictamen desde diciembre del año pasado, está sufriendo modificaciones. Así lo reconocen en el propio oficialismo. “No hay desacuerdos políticos, se trata de aspectos técnicos”, detalló una fuente al tanto de las negociaciones.

El encuentro del dispositivo político del Gobierno fue después de una semana triunfante en la Cámara baja en la que el oficialismo logró obtener un fuerte respaldo a la reforma laboral, la que fue aprobada holgadamente incluso en sus capítulos más controversiales.

La reunión de este lunes se da además en la antesala de lo que será la primera reunión de Gabinete del año, que se realizará mañana martes a partir de las 9:30.

De esa manera la mesa chica (la que viene ratificada por las victorias legislativas) de la Casa Rosada afinó la estrategia sobre todo pensando en leyes claves, que deberán ser aprobadas por la Cámara alta.

En sesión preparatoria de mañana se definirán autoridades. Bartolomé Abdala, tiene todo para continuar como presidente provisional. También se le respetarían los lugares a Carolina Losada (UCR) y a Alejandra Vigo (Córdoba).

Al mismo tiempo, habrían decidido avanzar en las designaciones en la Auditoría General de Naciones (AGN) en representación del Senado. Mariano Piazza (LLA), Javier Fernández (UP) y Luis Naidenoff (UCR), tal como informó Tiempo Argentino.

No está claro si los pliegos serán votados en una sesión especial este martes, luego de la preparatoria o quedarán para el jueves o viernes.

Los temas a tratar entre el jueves y el viernes

Según el planteo táctico del oficialismo el jueves se tratará el nuevo Régimen Penal Juvenil, el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea (UE), y la re adecuación de la Ley de Glaciares con el objetivo de favorecer la explotación minera. El viernes, se ratificará la Reforma Laboral y se dará sanción definitiva al Acuerdo Mercosur UE.

En Casa Rosada, descartaron de plano insistir con el artículo 44 (licencias médicas) en el Senado por lo que se ratificarán los cambios introducidos en Diputados.

La Mesa Política no solo se concentró en la apretada agenda que viene en el Senado, sino también en el 1° de marzo, cuando el Presidente dé inicio formal al periodo de sesiones ordinarias. Tal como dijo Adorni en un entrevista este lunes, hay decenas de proyectos en carpeta sobre los que Milei tiene que definir prioridades.

Al mismo tiempo, si bien no hay fecha confirmada, en la Casa Rosada especulan con la posibilidad de que Adorni haga su debut con el Informe de gestión durante el mes de marzo luego de haber asumido el pasado 4 de noviembre. Si bien no hay fecha definida, marzo podría ser el mes del estreno.