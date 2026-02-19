La Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores nacionales ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, el espacio eclesial expresó su “profunda preocupación” y exhortó a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, en un contexto en el que distintas voces del arco político plantean revisar la normativa vigente, la cual es "fruto del consenso político, social y científico".

En la misiva, la Pastoral Social recordó que la actual Ley de Glaciares “establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo” y subrayó que la norma representa “un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras”.

El documento insiste en que “los glaciares no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, y los define como verdaderas “catedrales de agua” que sustentan a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de nuestro país.

“Los desastres naturales no son causados exclusivamente por su propia naturaleza, sino también por un uso y consumo desconsiderado de los recursos del planeta”, sostiene el texto dirigido "a quienes el pueblo ha confiado la noble tarea de dictar las leyes que aseguren la justicia, la paz y el respeto a la Constitución Nacional".

La Comisión remarcó que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, ya que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. En ese sentido, advirtió que cualquier afectación impacta “primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias”.

“La Iglesia tiene una responsabilidad de respeto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”, subrayó la entidad.

En este sentido, reafirmamos que "el agua que mana de estos reservorios naturales, es un derecho universal e inalienable" porque "el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo".

El llamado de la Iglesia: la dignidad de los excluidos y el cuidado de la naturaleza

El texto retoma además conceptos centrales de la Doctrina Social de la Iglesia y de la encíclica Laudato Si’, al señalar que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Bajo esa premisa, llamó a promover “una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

Entre los puntos concretos, la Pastoral Social exhortó a los legisladores a “mantener y fortalecer el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares” y a escuchar “la voz de las comunidades locales y de los científicos” en cualquier debate parlamentario. También reclamó que se respete el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú en eventuales discusiones sobre explotación de recursos.

La misiva alerta que “el planeta ha entrado en la era de la Bancarrota Global del Agua” y que parte del capital hídrico, “ríos, lagos, acuíferos, humedales, suelos y glaciares”, fue dañado “hasta perder perspectivas realistas de recuperación total”. “Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo”, sostiene el texto.

La Comisión apeló a la responsabilidad histórica de los representantes y citó al Papa Francisco: “no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas”.

"Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza", concluyó la Comisión Nacional de Pastoral Social Conferencia Episcopal Argentina.

