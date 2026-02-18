La trama detrás de la empleada municipal acusada por el suicidio del soldado en la Quinta de Olivos

Se llama Karen Cufré, tiene 25 años y al momento de su arresto trabajaba como empleada en la Municipalidad de Morón. La joven fue detenida junto a otra dos mujeres la semana pasada, acusada de formar parte de la banda de presos que presuntamente estafó y llevó al suicidio al soldado Rodrigo Gómez, que se quitó la vida el 16 de diciembre último en la Quinta de Olivos.

Cufré está acusada de ser una de las “recaudadoras” y encargada de la “logística” de la organización criminal, en la cual la mayoría de los integrantes están detenidos en la Unidad N°36 de Magdalena y en la N°26 de Lisandro Olmos. La mujer es novia de uno de los principales acusados, Mauricio Duarte Areco, alojado en el primero de esos penales.

Revelaron la carta que dejó el soldado Rodrigo Gómez antes de morir: "No es una muerte honorable"

Según pudo reconstruir este medio, había ingresado en octubre bajo la modalidad de “personal temporario” como empleada en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad del partido bonaerense de Morón. Las autoridades municipales confirmaron a través de un comunicado su cesantía luego de su detención, en el marco de la causa que se tramita en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

“Fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitó”, destacaron en el escrito. Asimismo, señalaron que tras los hechos del pasado 16 de diciembre, día en el que Gómez fue hallado sin vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial y comenzó la investigación judicial, se dispuso “su cesantía inmediata semanas atrás”.

La Policía Federal detuvo a tres mujeres por la investigación de la muerte del soldado Rodrigo Gómez.

Su expulsión se registró a inicios de febrero, y desde el gobierno comunal ratificaron su “plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”.

De acuerdo a la investigación, el novio de la ahora ex empleada municipal lideraría la banda junto a Tomás Francavilla, también detenido en el penal de Magdalena. Ambos tienen antecedentes por robo y cada uno trabajaría con su propio subgrupo para realizar estafas y extorsiones digitales en colaboración con sus parejas, que se habrían encargado de realizar el cobro de pagos por billeteras virtuales.

El papel de Cufré dentro de la organización

El soldado del Ejército argentino fue engañado con el perfil falso de una joven en la aplicación de citas “Evermatch”, y luego recibió un mensaje de voz de una mujer que decía ser la madre de ella y le advertía que era menor de edad. En ese contexto, lo trató de "degenerado" y le exigía que le transfiriera dinero o, en caso contrario, lo denunciarían ante la Justicia.

Se cree que Cufré habría aportado datos de diferentes personas para crear cuentas falsas en las plataformas de citas. También se habría dedicado a conseguir chips de celulares y activarlos, además de distribuir las cuentas virtuales donde se depositaba la plata de las personas estafadas.

Una de las pruebas claves para descubrir su rol dentro de la asociación delictiva se logró a través de las escuchas de las conversaciones que mantuvo con Duarte. Los investigadores detectaron que hablaban de la utilización de “celulares de terceros”, la posibilidad de obtener “minutos para llamadas ilimitadas”, además de pedidos para usar cuentas financieras y la apertura de nuevas cuentas en plataformas.

Comunicado de la Municipalidad de Morón.

Durante los intercambios, Cufré y su pareja también se refirieron a la compra de chips de teléfonos nuevos para que los internos los utilizaran desde las celdas y el desecho de los que ya se habrían usado para perpetrar las estafas.

Días atrás, la jueza Arroyo Salgado rechazó la excarcelación de Cufré y las otras dos mujeres arrestadas por los oficiales de la División Homicidios de la Policía Federal. Las tres quedaron imputadas de integrar, junto a una cuarta mujer y tres hombres detenidos en las cárceles bonaerenses, una asociación ilícita extorsiva.

A todos se les atribuyó de haber formado parte -con distintos grados de participación-, de la banda dedicada a obtener las entregas, envíos o transferencias de dinero mediante acciones intimidatorias, simulación de autoridad pública y/o invocación de falsas órdens. En ese sentido, a los líderes de la agrupación se les añadió el cargo por instigación al suicidio de Gómez.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Además del caso del integrante Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, los detectives reportaron que los sospechosos habrían estafado a otros dos hombres entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, de acuerdo a los informado por el portal Fiscales.Gob.

El hostigamiento al soldado Gómez

La pista que llevó a los investigadores hasta la organización criminal vino de la carta de despedida que dejó el soldado antes de quitarse la vida con su arma reglamentaria. Así lo explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una conferencia junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adornia, y la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la rueda de prensa, indicó que Gómez había conocido por la mencionada aplicación a una supuesta mujer llamada Julieta Ayelén Cardozo.

“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió el granadero, según dio a conocer la funcionaria nacional. En ese marco, el joven de 21 años había recibido el "audio del terror", tal como se denominó al mensaje de voz de la mujer que se presentaba como la madre de la falsa menor para extorsionarlo.

Para generar mayor verosimilitud en el engaño, la banda usurpó la identidad de un oficial real de un policía de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, usaron su nombre y datos para llamarlo y presionarlo para que transfiriera el dinero, diciéndole a la víctima que el agente estaba a cargo de la "denuncia por pedofilia". Los procedimientos arrojaron que Gómez llegó a entregarles 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago, el día antes de suicidarse.

El falso agente porteño en realidad habría sido Francavilla, y la línea de teléfondo por la cual lo contactaron era de la ciudad de La Plata. En la madrugada del 16 de diciembre, cuando el granadero ya estaba muerto, lo llamaron al menos dos veces más y le enviaron un mensaje pidiéndole los comprobantes.

Durante la conferencia, Adorni utilizó el concepto de “Pymes del delito”, para llamar este tipo de asociaciones extorsivas que "operan dentro de las prisiones" y que tienen una estructura jerárquica clara. En esa línea, expresó su rechazo a que los presos puedan tener celulares en la cárcel, comparándolo con "tener un arma en la mano".

