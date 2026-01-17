Hallaron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: es el quinto caso que ocurre en un mes

El Ejército Argentino informó este sábado la muerte de otro de sus soldados, hallado sin vida en su vivienda del partido bonaerense de Quilmes, un episodio que recuerda los fallecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas el pasado diciembre. El hecho ocurrió durante la medianoche del 16 de enero y es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según precisó la fuerza, la persona fallecida pertenecía al Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” y fueron sus familiares quienes notificaron lo ocurrido a las autoridades. Desde entonces, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias de la muerte.

A través de un comunicado oficial difundido este sábado, la Secretaría General del Ejército Argentino expresó su pesar por el hecho. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señalaron desde la institución.

Una secuencia de muertes que encendió alertas en las Fuerzas Armadas

La serie de episodios comenzó hace un mes, el pasado 16 de diciembre, en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el efectivo Rodrigo Andrés Gómez fue hallado sin vida en un puesto interno. Tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes, personal médico constató el fallecimiento y la investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, responsable de las pericias.

En ese caso, desde Casa Rosada se informó que el joven se encontraba cumpliendo tareas de seguridad y que toda comunicación oficial vinculada al hecho sería realizada exclusivamente por la autoridad judicial interviniente, mientras se avanzaba con las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

La muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez ocurrió en una garita de seguridad de la Quinta de Olivos.

Ese mismo martes, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado con una sábana por el propietario de la casa que alquilaba en el barrio Centenario de Santiago del Estero.

Un día después, el 17 de diciembre, en la provincia de Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. El militar, de aproximadamente 50 años y con más de 28 años de servicio, fue hallado durante la madrugada por sus propios compañeros.

En ese episodio intervino Gendarmería Nacional y la causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a través de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, la carátula inicial del expediente fue “averiguación de causales de muerte”. De manera paralela, el Ejército Argentino abrió una investigación administrativa interna.

Otro de los hechos se registró el 19 de diciembre en la provincia de Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. El deceso tuvo características violentas, ya que el joven se disparó con un arma que, según la información difundida en ese momento, pertenecía a su padre, personal del Servicio Penitenciario.

Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio, con renovaciones quincenales, y al momento del hecho no estaba cumpliendo funciones ni se encontraba dentro de instalaciones militares. La Policía Científica de Mendoza realizó las pericias y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras quedó a cargo de la investigación.

Ese mismo 19 de diciembre, la pareja del soldado, R. G., también soldado voluntaria, denunció situaciones de violencia ante el punto focal de género del instituto. Según fuentes militares, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de estas problemáticas dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas adoptadas, se instruyó al Estado Mayor Conjunto para distribuir a todo el personal civil y militar un material audiovisual elaborado por especialistas en salud mental, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y gestionar situaciones potencialmente graves.

