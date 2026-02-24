Expectativa por el nuevo bono en dólares que licitará el Gobierno: “Todos los meses va a pagar un cupón del 6% de interés”

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó el nuevo bono en dólares que licitará el Gobierno, un instrumento de ley local que busca captar divisas para afrontar vencimientos de deuda y que presenta características particulares en cuanto a tasa, modalidad de pago y estrategia financiera.

Lucas Carattini explicó que la elección del formato no es casual. “Creo que el Gobierno elige esta opción para no rememorar algo viejo que existieron en el 2001, que existieron con el gobierno de Macri también”, señaló, y agregó que la intención es evitar asociaciones negativas con instrumentos que tuvieron problemas de pago en el pasado.

Un bono con similitudes a lo ya operado en el mercado local

Según detalló, se trata de un bono de ley local, similar a los AL, con vencimiento en octubre del año próximo. “Te va a sacar un bono, que es un bono ley local, en este caso, semejante a los AL, de la familia de los AL, que vence en octubre del año que viene”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es el pago de intereses. Carattini remarcó que el bono tendrá un cupón del 6% anual con pagos mensuales. “Todos los meses va a pagar un cupón del 6% de interés”, explicó, y luego lo ejemplificó con números concretos: “Con 100.000 dólares, recibís 500 dólares todos los meses”.

Los factores a tener en cuenta cuando se realice la licitación

Sin embargo, aclaró que la clave no será solo el cupón, sino el precio de licitación. “Lo que hay que ver acá es a qué precio se licita”, sostuvo, y estimó que para ser atractivo debería ubicarse en una tasa implícita mayor: “Yo creo que debería ser algo en torno a siete, siete puntos y medio, para que sea un bono relativamente atractivo”.

En relación con la estructura, el entrevistado confirmó que la amortización será bullet. “Esto es amortización bullet, esto quiere decir que todo el capital se paga en octubre del año que viene”, puntualizó. Además, destacó que el hecho de que el vencimiento ocurra durante el actual mandato genera mayor confianza. “Trae una relativa tranquilidad que lo tiene que pagar este mismo gobierno”, afirmó.

Sobre el esquema de colocaciones, detalló que el Tesoro avanzará de manera gradual. “Hoy por hoy lo que se anunció son licitaciones de 150 millones de dólares cada 15 días”, explicó, y agregó que habrá una ampliación posterior: “Al otro día de la licitación, al precio de corte de la licitación, hay una ampliación de la emisión de 100 millones de dólares”.