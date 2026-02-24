Roberto Bacman: “Este Gobierno se metió con la AFA para demostrar que van contra todo aquel que se opone a su camino”

El analista político, Roberto Bacman, conversó con Canal E y se refirió al paro del fútbol argentino impulsado por la AFA, el avance de la reforma laboral y la crisis interna del peronismo.

Roberto Bacman explicó que el conflicto comenzó con el debate sobre las sociedades anónimas deportivas: “Esto empieza, primero, con la aparición de la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas, que tuvo mucho rechazo en el ámbito futbolístico”. En este contexto, detalló que luego se habló de “las sociedades anónimas futbolísticas” y remarcó que la AFA rechazó firmemente la iniciativa.

Se confirma la "guerra" entre el Gobierno y la AFA

Sobre la investigación judicial que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, señaló: “La guerra ya está lanzada, entonces, esto es importante”. Y agregó: “Es un hecho político que muestra que la AFA va a seguir esta pelea, y la va a seguir profundamente”.

Bacman subrayó que el fútbol no se ve directamente afectado por la reforma laboral: “La ley laboral ni los toca a los futbolistas, pero bueno, la AFA se adhiere con política, tiene que ver con esta guerra”. En relación a la denuncia por presuntas irregularidades previsionales, planteó: “Cada uno tiene su versión, hay que esperar que la justicia actúe ahora”.

La confrontación del Gobierno con la AFA: un hecho histórico

Sin embargo, enfatizó el trasfondo político: “Más allá de las irregularidades, es político, es político. Nunca ningún gobierno, ni siquiera las dictaduras militares, se metieron con la AFA, políticamente hablando”. Sobre la misma línea, sostuvo: “Este Gobierno sí se metió con la AFA para demostrar que van contra todo aquel que se opone a su camino”.

Sobre el rol de la CGT, el entrevistado advirtió: “Es muy probable que haya paro general de nuevo”. Luego explicó que existe una fuerte presión interna: “Hay dos sectores en la CGT, un sector más conciliador y otro sector que está absolutamente convencido”.

Además, señaló que muchos analistas creen que la judicialización de la reforma laboral no prosperará: “Plantean que es muy difícil que la corte se meta en este tema”. Por eso, afirmó que para algunos sectores “el plan de lucha es fundamental porque no alcanza solamente con la judicialización”.