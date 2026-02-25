Embalse: más de 300 familias afectadas y solo 50 trabajadores activos tras años de deterioro en la Unidad Turística

El Gobierno nacional avanza con el traspaso de los históricos hoteles de Embalse a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su privatización o concesión, una medida que impacta directamente en siete complejos turísticos del sector y en el empleo local, donde hoy quedan apenas entre 48 y 50 trabajadores activos, según confirmó el intendente Mario Rivarola en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

Avanza un proyecto de privatización de la Unidad Turística de Embalse a manos de un grupo español

El jefe comunal explicó que los hoteles fueron incorporados al esquema de la Agencia de Bienes del Estado para ser privatizados o concesionados y que la situación edilicia es crítica en la mayoría de los edificios. “Son siete hoteles a la vera del lago, más de 200 hectáreas. Hoy los únicos que están en funcionamiento son el hotel 2 y el 7; el resto está muy destruido desde hace muchos años”, detalló.

Rivarola advirtió que, aun con un eventual desembarco privado, la recuperación no será sencilla. “Por más que lo agarre un privado, la inversión es muy grande”, sostuvo, y remarcó que además existen limitaciones estructurales: “La fachada no se puede modificar. Por dentro sí”.

Actualmente, solo dos complejos se mantienen operativos. Según precisó el intendente, “el hotel 7 está habilitado para 180 personas y el hotel 2 para casi 600”. El mantenimiento cotidiano depende del Estado nacional, con apoyo municipal. “Quedan casi 50 empleados de la unidad turística que dependen de Nación. Nosotros desde el municipio ayudamos con combustible y con máquinas para arreglar calles internas”, indicó.

Para el intendente, la pérdida de actividad en el predio turístico tiene un fuerte impacto social. “Nosotros vamos a luchar por los hoteles. Y lo peor de todo esto es la gente que se ha quedado sin trabajo, más de 300 familias directamente e indirectamente”, afirmó, y explicó que la caída de visitantes afecta a toda la economía regional, desde el transporte hasta los comercios.

En ese sentido, remarcó que la situación no solo involucra a la ciudad, sino a todo el Valle de Calamuchita. “No trabajaría solamente Embalse, sino todo el valle. Hay tráficos que hacen excursiones a otros pueblos; esto mueve a toda la región”, señaló.

Además, recordó que ya había presentado un proyecto para reconvertir parte de las instalaciones en un hotel modelo con capacitación laboral. “La idea era generar trabajo, formar mozos, mucamas y chefs, y traer turismo de España en temporada baja. Lo presentamos en Nación, pero no tuvimos respuesta. Traer esas inversiones genera trabajo y capacitación", explicó.



