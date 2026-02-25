Córdoba: Taxistas piden mayor control municipal sobre Uber y Cabify

Conductores de taxis se concentraron este miércoles desde las 10 de la mañana en la Terminal de Ómnibus de Córdoba para exigir mayores controles sobre las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. La manifestación se realizó en la explanada del bulevar Perón y generó demoras en el tránsito en la zona.

Los gremios sostienen que la ordenanza municipal que regula a las plataformas no se cumple y cuestionan la falta de fiscalización efectiva por parte del municipio. Según datos difundidos por el sector, en la ciudad operarían unos 40 mil choferes a través de aplicaciones, aunque solo 1.000 se habrían inscripto en el registro municipal habilitado por la Municipalidad.

Claudio López, del Sindicato de Conductores de Taxis, expresó: “Culmina todo el plazo que se le dio a los choferes y vemos con mucha preocupación que siguen trabajando. Vemos un fracaso con el tema de la ordenanza”.

Los gremios estiman que, como consecuencia de la competencia con las apps, se perdieron alrededor de 1.000 puestos de trabajo en el sistema de taxis y remises tradicionales. También señalaron que existe un desfasaje entre la normativa vigente y la cantidad de vehículos que circulan bajo plataformas digitales.

La protesta también incluyó críticas a la gestión del intendente Daniel Passerini. Si bien el municipio anunció controles más estrictos, los taxistas consideran que las medidas resultan insuficientes o no se aplican con la rigurosidad necesaria.

Además del impacto económico, los gremialistas remarcaron que muchos vehículos que operan mediante aplicaciones no contarían con seguros específicos ni con las verificaciones técnicas exigidas al transporte habilitado, lo que —según sostienen— afecta la seguridad del servicio.