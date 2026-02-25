La CGT se reúne hoy para definir qué posición tomará contra la reforma laboral

Los principales referentes de la CGT se reunirán este miércoles a las 15 para decidir de qué manera avanzar frente al tratamiento de la reforma laboral del próximo viernes y determinar las nuevas medidas de fuerza a adoptar.

La agencia Noticias Argentinas habló con fuentes sindicales, según las cuales el encuentro fue convocado por los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello en la sede de UPCN, donde Andrés Rodríguez, máximo referente de los empleados estatales, suele cumplir el papel de árbitro entre las distintas posiciones.

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) organizó una movilización para el próximo viernes desde las 12, cuando en el Senado se debata la reforma laboral, a la que se sumará un paro nacional de ATE.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

ATE forma parte del FreSu junto a las dos fracciones de la CTA, Aceiteros, UOM y Aeronáuticos, entre otros organismos sindicales que postulan una posición más dura contra el oficialismo.

Sindicatos combativos desafían a la CGT y convocan a marchar al Congreso este viernes

Los dirigentes de la CGT no descartan lanzar este miércoles nuevas medidas de fuerza tras el paro general que realizaron el pasado jueves 19 de febrero, el cuarto durante el Gobierno de Javier Milei.

Además, según NA, en la CGT aseguran que, de aprobarse la reforma, se hará pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, especialmente aquellos provenientes del Justicialismo. También están preparando medidas alternativas, como “accionar en tribunales”.

La reforma laboral que impulsa el oficialismo logró media sanción el pasado viernes 20 de febrero, en la Cámara de Diputados, con 135 votos a favor y 115 en contra, y volverá al Senado para que puedan ser discutidas las modificaciones que se le hicieron al proyecto presentado originalmente.

La cúpula de la CGT, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Jorge Arguello

Las declaraciones de Jorge Sola sobre la reforma laboral

En una entrevista que concedió a Modo Fontevecchia el pasado 23 de febrero, Jorge Sola había adelantado la reunión que se realizará hoy: “Nos estamos reuniendo durante esta semana para analizar los próximos pasos. Nosotros habíamos sido muy claros en esto: avanzar en todo lo que fuera con las conversaciones con legisladores y referentes políticos que tuvieran ascendencia sobre senadores y diputados para oponerse. A la luz de los resultados, lo hecho no fue suficiente para convencer a la gran cantidad de legisladores de que votaran en contra de este proyecto”.

Reforma laboral: el oficialismo volverá a intentar modificar las licencias médicas por ley durante el período ordinario del Congreso

Y agregó: “Llevamos adelante movilizaciones, el paro nacional, y también estamos trabajando en una presentación judicial en contra de muchos aspectos de esta ley, de aquí hasta el viernes y en lo que siga, porque para nosotros no termina aún. Si es votada, como todo indica que sucederá, el reclamo y la protesta en la calle se mantendrán”.

