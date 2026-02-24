Reforma laboral: qué es el FAL y cómo impacta en pymes y en la ANSES

En diálogo con Canal E, Elizabet Piacentini, tributarista, analizó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAR), el mecanismo que obligará a las empresas a aportar un porcentaje mensual para cubrir futuras indemnizaciones.

“El FAR es un régimen muy novedoso, muy nuevo, donde sería como un ahorro que le obligan a hacer a las empresas para tener fondos para el día de mañana pagar las indemnizaciones”, explicó Piacentini.

Según detalló, el fondo será administrado por una entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores y apunta a garantizar que los trabajadores cobren su indemnización cuando corresponda. “Las empresas tengan allí un fondo reservado y todos el día de mañana puedan cobrar su indemnización”, resumió.

Aportes obligatorios y efecto en las pymes

El FAR no es optativo. Las empresas deberán aportar mensualmente un porcentaje adicional junto con las cargas sociales. “Es un fondo de asistencia laboral que es obligatorio que lo paguen todas las empresas”, subrayó.

En la versión actual del proyecto, el aporte será del 1% para empresas en general y del 2,5% para aquellas con certificado PyME. Este punto generó resistencia inicial en el sector. “Al principio lo veíamos con mucha resistencia a las pymes”, reconoció.

Sin embargo, aclaró que el impacto estaría compensado: “Si bien hay que pagar 2,5% más se descuenta de lo que se pagaría en las cargas sociales a la ANSES”. En ese sentido, sostuvo que el fondo terminaría financiándose con recursos previsionales y podría incluso generar rentabilidad, según lo previsto en la ley.

La entrada en vigencia está prevista para el 1° de junio, aunque todavía resta la reglamentación. “Hay muchísimas dudas al respecto”, advirtió la especialista.

¿Financia a la ANSES? Debate fiscal y provincias

Uno de los interrogantes centrales es si el FAR podría convertirse en un mecanismo indirecto de financiamiento para la ANSES. Piacentini explicó que ese fue uno de los planteos en el Senado.

“Lo que nos dicen es que como la ley en general va a crear nuevos empleos… quedaría compensado con ese aporte que va a tener que pagar la ANSES”, señaló. La reforma incluye además un blanqueo laboral y un régimen de incentivo a la formalización que reduciría cargas sociales para nuevas contrataciones.

En paralelo, la discusión fiscal también involucró a las provincias. Los gobernadores rechazaron la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas por su carácter coparticipable. “No hay ningún tipo de rebaja de impuesto a las ganancias para las empresas”, confirmó.

Sí habrá eliminación de algunos impuestos internos, como los aplicados a la telefonía celular y ciertos vehículos. No obstante, desde el universo PyME esperaban mayores alivios. “Esperábamos que la rebaja de cargas sociales sea más importante”, concluyó.

