Reforma laboral: el oficialismo volverá a intentar modificar las licencias médicas por ley durante el período ordinario del Congreso

Faltando pocos días para que La Libertad Avance intente que se apruebe en el Senado la reforma laboral, Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta, reconoció que, durante el período ordinario del Congreso de la Nación, intentarán cambiar las licencias médicas por ley.

Entrevistado por “Infobae al Regreso”, el senador oficialista reveló que, “con el correr del período ordinario, va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema”, explicando que su objetivo es terminar con las licencias “exageradas, abusivas”, y “los certificados médicos truchos”.

Esta polémica se disparó porque, en la propuesta original, se establecía que si un empleado tenía un accidente o sufría una enfermedad no vinculada directamente a su trabajo que le impedía desempeñar la labor por la que se le abonaba un sueldo, solo podría cobrar un porcentaje de su salario mientras se encontrara en esa situación.

Por otra parte, Abdala también habló de lo que ocurrió con las vicepresidencias del Senado, lugares que, por ley, deben ser ocupados por la primera minoría, donde quedó completamente afuera el kirchnerismo, lo que generó una airada denuncia por parte de José Mayans, quien acusó al oficialismo, encabezado por Patricia Bullrich, de “atropellar” a la oposición.

El presidente provisional de la Cámara Alta aseguró que los problemas que actualmente sufre el kirchnerismo “lo tienen que resolver entre ellos”, remarcando que “nosotros votamos viendo lo que era lo más razonable para nosotros".

La Libertad Avanza le dio la vicepresidencia del Senado a los gobernadores peronistas aliados, asestándole, de esta forma, un fuerte golpe al bloque kirchnerista este 24 de febrero. Por primera vez, desde el regreso de la democracia, la principal fuerza opositora no contará con un senador en el esquema de autoridades del Senado. Ahora, la peronista jujeña Carolina Moisés ocupa la vicepresidencia que hasta diciembre estaba en manos de la kirchnerista Silvia Sapag.

Esta medida fue anunciada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de LLA. “Ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores. Nosotros creemos que el gobierno está construyendo una mayoría, construyendo gobernabilidad, sacando leyes muy importantes, y eso significa que aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista que tiene el gobierno, son los que nosotros creemos que tienen que estar ocupando esos cargos. Esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista, eso fue respetado porque Moisés viene del PJ”, remarcó Bullrich.

José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, acusó a la dirigente de “atropellar” a la oposición: “Es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento. Siempre reivindico el gesto de (Raúl) Alfonsín, que habiendo ganado con contundencia las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a sus adversarios circunstanciales y ofrecerle a Ítalo Luder la presidencia de la Corte Suprema”.

En este contexto sumamente tenso, Bartolomé Abdala agradeció a los senadores por la “confianza depositada al elegirme nuevamente como presidente provisional. Asumo esta responsabilidad con honor y consciente del deber que implica”. También reconoció “al presidente Javier Milei y a las autoridades partidarias de La Libertad Avanza, por el acompañamiento y el apoyo brindado para continuar en esta función estratégica dentro del esquema institucional del país”.

Por su parte, la flamante vicepresidenta del Senado, Moisés, le adelantó a la prensa que “este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad, lo que votaron los argentinos cuando fueron a las urnas. Desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista, y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias que componen la Nación Argentina”.

