El sindicato de judiciales tomó la sede de la Justicia del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y anunció paro

Este martes 24, trabajadores de la Justicia Nacional iniciaron un paro con movilización en “defensa de la Justicia Nacional del Trabajo y en rechazo de la mal llamada modernización laboral”, mediante la toma de la sede de la Justicia del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

La comisión directiva nacional emitió un comunicado en el que informa la medida y convoca a los judiciales de todo el país a adherirse. La protesta, que lleva a cabo la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), es en rechazo del traspaso de la justicia laboral al fuero de CABA, previsto en la reforma laboral, bajo el lema: “En defensa del fuero del trabajo, contra el traspaso de la Justicia Nacional y por la garantía de estabilidad laboral de todos los trabajadores”.

Se levantó un escenario sobre la vereda de Plaza Lavalle, frente al palacio. Los manifestantes llevaron pancartas y fotos de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral, a modo de escrache. “Ahí está la foto de cada diputado y senador que traicionó a los trabajadores, que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la ley”, exclamó un locutor arriba del escenario.

Ante la consulta sobre el traspaso del fuero laboral nacional, Julio Piumato dijo: “Toda la comunidad jurídica está en contra de manera unánime. Están armando un pseudo fuero meramente patronal, es la muerte del derecho laboral. En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia hace lo que el Gobierno de la Ciudad quiere. Quien gobierna la Ciudad, maneja la Justicia”.

El comunicado agregó que el Gobierno busca “colonizar al Poder Judicial para ponerlo al servicio de los grandes grupos económicos. Pretenden cerrar la Justicia Nacional del Trabajo para reemplazarla por una justicia reducida al ámbito de la Capital Federal”.

La CGT participó del acto “junto a integrantes de su Consejo Directivo Nacional y decenas de organizaciones gremiales que expresaron su solidaridad”. Además, afirmaron que eso demuestra que la lucha no pertenece solo a los judiciales, sino que involucra a “todo el movimiento obrero”.

“Se han sumado muchos gremios de la CGT, organizaciones y legisladores, porque esta lucha es por la Justicia social. Este proyecto de ley, que seguramente se va a sancionar el viernes, va a arrasar con los derechos reflejados en el artículo 14 bis y el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, consideró el líder de los empleados judiciales, Julio Piumato. “Ahora va a llegar el turno de la Justicia de cumplir su rol de control de constitucionalidad”, opinó.

Como representantes de la oposición política estuvieron Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, diputados nacionales por el Frente de Izquierda. “Estoy acompañando, con esta reforma quieren destruir la posibilidad del reclamo de los trabajadores. Es algo que Mauricio Macri pretende hacer hace años, quedarse con la Justicia laboral para favorecer a sus empresarios amigos”, dijo Bregman a La Nación. “Del Senado no puedo esperar nada, espero construir una fuerza social necesaria para derrotar esta reforma”, cerró.

