El Frente Chaqueño cuestionó el rumbo económico provincial y apuntó contra Zdero

El Interbloque Frente Chaqueño difundió este martes un comunicado en el que realizó un fuerte cuestionamiento al rumbo económico de la gestión provincial y sostuvo que “el ajuste tiene responsables”. En el documento, la principal bancada opositora vinculó las decisiones del gobernador Leandro Zdero con el programa nacional que encabeza Javier Milei.

“El Chaco necesita un modelo que priorice el empleo, el salario y la producción local, en lugar de profundizar el ajuste”, expresaron desde el espacio legislativo, que reafirmó “su compromiso con la defensa de los trabajadores, las pymes y las familias chaqueñas ante un escenario de creciente deterioro social”.

Críticas al alineamiento con Nación

En el comunicado, el Frente Chaqueño sostuvo que “en los últimos diez meses, el gobierno provincial profundizó un modelo de ajuste que impacta directamente sobre las familias chaqueñas y acompaña sin matices el programa económico nacional”.

En esa línea, señalaron que la gestión de Zdero “ratificó su alineamiento con las políticas del presidente Javier Milei, respaldando la reforma laboral impulsada a nivel nacional, una iniciativa que flexibiliza derechos y reduce costos laborales sin garantizar más empleo”.

Para la oposición, esa orientación “contrasta con la realidad provincial”, al afirmar que “los trabajadores estatales chaqueños llevan diez meses sin aumentos salariales y han perdido entre un 25% y un 33% de su poder adquisitivo en ese lapso”. Además, agregaron que existen “reducciones salariales por ajuste y deterioro de la salud y la seguridad social”.

Tarifas, empleo y endeudamiento

El documento también hace foco en el impacto de las tarifas y la actividad económica. Según el interbloque, “la tarifa eléctrica aumentará este año un 70% adicional, luego del tarifazo ya aplicado”, mientras que “el transporte público acumula incrementos superiores al 2.500%, expulsando a miles de usuarios del sistema”, a lo que se suma “un nuevo aumento en el servicio de agua potable”.

En materia laboral, el Frente Chaqueño aseguró que “se perdieron alrededor de 7.000 empleos privados” y que “cerraron 1.000 empresas empleadoras”, en un contexto de paralización de la obra pública que, según indicaron, “profundiza la recesión y la caída de la actividad económica”.

También cuestionaron la estrategia financiera del Ejecutivo provincial. “En los hechos, se recurre a nuevo endeudamiento en condiciones más costosas para cubrir desequilibrios de gestión. Endeudarse más caro no es ordenar el Estado: es comprometer su sostenibilidad futura”, sostuvieron.

“El ajuste es una decisión política. Y hoy esa decisión la están pagando trabajadores, comerciantes y familias chaqueñas”, concluye el comunicado, en el que el interbloque convoca a “construir una alternativa con desarrollo y justicia social”.