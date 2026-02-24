Vuelta a clases: la lista de comercios adheridos a la Canasta Escolar en Corrientes

Con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en el presupuesto familiar, el Gobierno de Corrientes oficializó el lanzamiento de la Canasta Escolar 2026. En una fuerte apuesta a la articulación público-privada, la gestión provincial logró congelar los precios de los útiles básicos respecto al año pasado e incluso aplicar reducciones en los materiales para el nivel inicial.

El programa, que ya es un clásico de la temporada, ofrece descuentos que rondan el 28% y 30% en comparación con los precios de lista del mercado. Según informaron desde la cartera económica, el beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo en comercios adheridos de ocho localidades correntinas.

Precios y composición de los kits

La gran novedad de esta 16º edición es el sostenimiento de los valores del ciclo anterior. Los tres kits disponibles tendrán un costo unificado de $12.999 y están diseñados según el nivel educativo:

Jardín de Infantes (Nivel Inicial): incluye 15 artículos (con una reducción de precio respecto a 2025).

Nivel Primario: compuesto por 13 útiles básicos.

Nivel Secundario: integrado por 12 artículos esenciales.

Esta medida se complementa con las promociones vigentes del Banco de Corrientes, que permiten financiar las compras y obtener reintegros adicionales utilizando la billetera virtual MÁSBanCo.

Comercios adheridos en toda la provincia

Un total de 24 librerías se sumaron a la iniciativa, distribuidas estratégicamente para garantizar la cobertura federal del beneficio:

Capital: Librería Red (todas sus sucursales), Rivadavia, La Llave del Chaco, Distribuidora Claudio, Casa Cañas, Tinta y Papel, Papelera Marano y Papelera Libertad.

Interior: Se sumaron locales en Mercedes (El Chapulín Colorado, Librería Luna), Goya (Drugstore 2), Bella Vista (Minerva y Corrientes), Curuzú Cuatiá (Papelitos, Estrada y Sonidos), Esquina (Don Quijote), Santa Lucía (Liliana Enriquez), Alvear (Tío Rico) y San Luis del Palmar (Librería Rivadavia).

Ayuda Escolar y aumento salarial

Además de los descuentos en útiles, el Gobierno ratificó que se encuentra definiendo el monto de la Ayuda Escolar Anual para los agentes de la administración pública (activos, jubilados y pensionados). En 2025, dicho beneficio alcanzó los $200.000 por hijo, y se espera que para este ciclo la cifra sea actualizada.

En sintonía con estas medidas de contención, fuentes oficiales adelantaron que se están ultimando los detalles para un nuevo aumento salarial que entrará en vigencia con los haberes de marzo, buscando recomponer el poder adquisitivo de los estatales antes del inicio del ciclo lectivo.