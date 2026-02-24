Quini 6 en Corrientes: dos ganadores se llevaron más de 5 millones en el Siempre Sale

La fortuna volvió a sonreírle a la provincia de Corrientes en el último sorteo del Quini 6. Dos apostadores correntinos se alzaron con premios millonarios tras el sorteo realizado este domingo por la noche. Bajo la modalidad "Siempre Sale", cada uno de los ganadores se hizo acreedor de una suma total de $5.383.948.

El primer ticket favorecido fue registrado en el interior provincial, precisamente en la ciudad de Paso de los Libres. El apostador eligió la combinación 02 – 09 – 10 – 14 – 28 – 30, jugada en la Agencia Oficial Nº 665.

Por su parte, el segundo afortunado realizó su apuesta en Corrientes Capital. En este caso, la combinación ganadora fue 05 – 09 – 13 – 16 – 25 – 35, ticket que fue emitido en la Agencia Oficial Nº 671.

Apuesta a la oficialidad

Tras conocerse los resultados, desde Lotería Correntina destacaron la importancia de realizar las apuestas únicamente en agencias oficiales distribuidas en toda la provincia. Esto no solo garantiza la transparencia del sistema, sino que asegura el cobro inmediato de los premios para los ganadores.

Aunque los pozos centrales de las modalidades "Tradicional" y "La Segunda" quedaron vacantes, el "Siempre Sale" volvió a demostrar su eficacia al repartir premios federales, dejando esta vez más de 10 millones de pesos en territorio correntino.