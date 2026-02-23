Dolor en Goya: murió María Cristina “Tina” Sotelo, la tenista correntina que enamoró a Carlos Menem

La ciudad correntina de Goya y el deporte correntino despiden con tristeza a una de sus figuras más carismáticas y resilientes. María Cristina “Tina” Sotelo falleció este domingo a causa de un paro cardíaco en su ciudad natal, donde residía tras una vida marcada por el éxito deportivo, la superación personal y una exposición mediática que la llevó a las portadas más importantes del país.

"Tina" comenzó su camino en el tenis a los 11 años, destacándose rápidamente en circuitos regionales. Sin embargo, a los 19, su carrera pareció terminarse abruptamente tras un grave accidente en moto que le destrozó la rodilla izquierda.

Pese a los pronósticos médicos que dudaban incluso de que volviera a caminar, Sotelo se recuperó y se trasladó a Buenos Aires, donde jugó durante una década en River Plate, compartiendo clubes y torneos con figuras de la era dorada como Gabriela Sabatini y Patricia Tarabini.

El vínculo con Carlos Menem y el salto a la fama

Su nombre trascendió las canchas de tenis para ocupar las páginas de la prensa del corazón y las noticias políticas por su relación con Carlos Saúl Menem. Sotelo fue la instructora de tenis personal del riojano, a quien conoció en 1984 cuando él aún era gobernador. “Ya en ese entonces me decía que iba a ser Presidente”, recordó la deportista años atrás en una entrevista con El Litoral.

Durante diez años, Sotelo viajó frecuentemente a La Rioja para entrenar a Menem. Ese vínculo profesional derivó en un apasionado romance que la convirtió en una figura de la escena nacional, llegando a ser retratada por las revistas más influyentes de la época e incluso protagonizando una recordada tapa de la revista Playboy.

Un símbolo de perseverancia

Más allá de las luces de la fama y su estrecha relación con el poder, en Goya se la recuerda por su inquebrantable voluntad. Su regreso al tenis profesional tras un año de inmovilidad total fue una de sus mayores medallas personales.

Hoy, su ciudad natal la despide con respeto, reconociendo en ella a la mujer que supo representar a Corrientes en los escenarios nacionales, tanto por su talento con la raqueta como por su fuerte personalidad. Los restos de la tenista que supo ser "el revés" de confianza del expresidente descansarán en la tierra que la vio nacer y brillar.