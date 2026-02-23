Juan Pablo Valdés viaja a Estados Unidos con Javier Milei y se reúne con Luis Caputo

La relación política entre el Gobierno de Corrientes y la Casa Rosada atraviesa su momento de mayor sintonía. Luego de que los legisladores correntinos que responden al oficialismo provincial respaldaran los proyectos clave de la gestión libertaria, el gobernador Juan Pablo Valdés logró destrabar su agenda bilateral: será recibido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y formará parte de la comitiva presidencial de Javier Milei en su próximo viaje a los Estados Unidos.

Valdés: "La columna vertebral de Corrientes es la producción del campo"

El mandatario provincial confirmó que el encuentro con Luis Caputo, originalmente postergado el pasado 10 de febrero por problemas de agenda del funcionario nacional, se concretará finalmente durante la primera semana de marzo.

Esta reunión es considerada vital para los intereses correntinos, ya que Valdés busca respuestas urgentes para sectores productivos en crisis y soluciones al déficit previsional.

IPS, industria textil y el puerto de Ituzaingó

En su carpeta para el Palacio de Hacienda, Juan Pablo Valdés prioriza tres ejes críticos:

Deuda del IPS: ante el corte de flujo de fondos nacionales al Instituto de Previsión Social , el gobernador propondrá una compensación histórica mediante la transferencia a la provincia de los predios del exRegimiento de Infantería 9 , un terreno clave para la expansión urbana de la capital.

Crisis Textil y Forestal: Valdés llevará la preocupación por el cierre de la empresa Emilio Alal en Goya , que dejó a 260 trabajadores en la calle, vinculando el desplome del sector a la apertura de importaciones.

Puerto de Ituzaingó: se solicitará la habilitación definitiva de la terminal y que las obras de la Hidrovía incluyan el refulado en esa zona del río Paraná para asegurar su operatividad.

Reforma laboral: divididos, así votaron los diputados de Corrientes

Gira internacional: el factor "Argentina Week"

Como corolario de este acercamiento, Javier Milei invitó a Juan Pablo Valdés y al mendocino Alfredo Cornejo a participar de la "Argentina Week" en Nueva York, que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo.

La presencia de los dos gobernadores radicales en un evento ante empresarios y ejecutivos internacionales es leída como un reconocimiento explícito del oficialismo hacia los sectores "dialoguistas".

Para Corrientes, el viaje representa una oportunidad estratégica para posicionar a la provincia como destino de inversiones en un escenario de alto perfil global, consolidando la figura de Valdés como un interlocutor central en el armado político nacional.