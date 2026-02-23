El Gobierno licitó la privatización de rutas nacionales: incluyen la 11 y la 16 en Chaco

El Gobierno nacional convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar ocho corredores estratégicos de la red vial federal, entre los que se encuentran tramos de las rutas nacionales 11 y 16, claves para la conectividad y la actividad económica del Chaco.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y como parte del proceso de privatización de Corredores Viales S.A..

Ocho corredores y un nuevo esquema de concesión

El llamado a licitación contempla los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En ese esquema se incluyen rutas nacionales como la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y autopistas estratégicas.

El modelo prevé la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje, lo que habilita a operadores privados a asumir tareas de construcción, explotación, administración, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario. También podrán realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales, bajo el marco de la Ley 17.520.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el objetivo es optimizar la infraestructura existente y fortalecer la conectividad logística y productiva en distintos puntos del país.

Privatización de Corredores Viales

La resolución se inscribe en el proceso que declaró a Corredores Viales S.A. “sujeta a privatización”, autorizando su transferencia total al sector privado mediante el sistema de concesiones.

El trabajo técnico fue coordinado por la Secretaría de Transporte, la Dirección Nacional de Vialidad y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Durante 2025 se realizaron audiencias públicas para presentar el proyecto Red Federal de Concesiones – Etapa III, cuyos informes de cierre ya fueron aprobados.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 174/2026, el Ejecutivo formalizó el inicio de una etapa central del plan de concesiones viales.

Plazos del proceso licitatorio

El cronograma oficial establece que las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026. La presentación de ofertas vencerá el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR.

Además, se creó una Comisión Evaluadora ad hoc que tendrá a su cargo el análisis de las propuestas.

Impacto en Chaco

En el caso de la provincia, la inclusión de las rutas 11 y 16 resulta estratégica para el transporte de cargas, la conexión con puertos y el movimiento comercial regional. Desde el Gobierno provincial remarcaron que las gestiones del gobernador Leandro Zdero ante autoridades nacionales apuntan a impulsar obras y mejoras en estos corredores considerados clave para la logística chaqueña.