Chaco confirmó el cronograma de pago de sueldos de febrero para la administración pública

El Gobierno del Chaco anunció el cronograma de pago de sueldos correspondiente a febrero de 2026 para trabajadores de la administración pública provincial.

Según se informó oficialmente, los haberes serán acreditados en dos jornadas consecutivas. El lunes 2 de marzo percibirá sus ingresos el sector pasivo, mientras que el martes 3 de marzo será el turno del sector activo.

En el caso de los jubilados y pensionados de la administración pública, los fondos estarán disponibles en cajeros automáticos desde las 21 horas del lunes 2, y al día siguiente podrán cobrar por ventanilla en las entidades bancarias habilitadas.

Escándalo financiero en Sáenz Peña: pidió licencia el secretario de Gobierno en medio de la denuncia por inversiones millonarias

Por su parte, los trabajadores en actividad tendrán acreditados sus salarios el martes 3 de marzo, también con disponibilidad en cajeros automáticos a partir de las 21 horas de esa jornada.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el cumplimiento del cronograma salarial en Chaco forma parte de la planificación financiera del Estado y apuntaron a garantizar previsibilidad tanto para activos como para pasivos. Asimismo, recordaron que la acreditación se realizará a través de los canales habituales del sistema bancario.