Conflicto docente en Corrientes: marcha frente a Hacienda y amenaza de paro a días del inicio de clases

El inicio de clases en Corrientes pende de un hilo. En una jornada que será determinante, docentes autoconvocados realizarán este martes a las 10 una marcha frente al Ministerio de Hacienda, coincidiendo con una reunión clave entre los gremios y el Ejecutivo para intentar destrabar la paritaria. El conflicto se agudiza por la proximidad del 2 de marzo, fecha fijada para el regreso a las aulas.

Desde el sector docente denuncian que la realidad salarial en Corrientes es crítica. Según los datos que manejan los autoconvocados, un docente sin antigüedad, sin salario familiar y sin adicionales percibe $699.000, una cifra que sitúa a los haberes locales como los más bajos del NEA en comparación con Chaco, Misiones y Formosa.

El reclamo gremial: el básico y la canasta familiar

El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, ratificó que el pedido central es fortalecer el salario básico. "Es donde se ve reflejada nuestra carrera docente y beneficia también al sector pasivo", explicó el referente gremial, subrayando que cualquier aumento debe tener un impacto real en la estructura del sueldo y no solo en sumas fijas.

Aunque no se formalizó un porcentaje exacto de suba, la referencia de los gremios es la canasta básica familiar, estimada en $1.300.000. "Desde ese lugar se busca una alternativa", señaló Gea, quien además calificó como "insuficiente" cualquier ofrecimiento que ronde el 8% o 10%.

"Pretendemos que el Gobierno haga el mayor esfuerzo para tener tranquilidad en el inicio del ciclo lectivo", agregó.

Cuenta regresiva y medidas de fuerza

Con los tiempos agotados, el escenario de paro es una posibilidad latente. De no concretarse un acuerdo satisfactorio en la reunión de este martes, las bases docentes ya analizan medidas de fuerza que impedirían el inicio normal de las clases el próximo lunes.

"Nos quedaría solamente un día o un día y medio para evaluar una contraoferta. Los tiempos son muy acotados y, si no se llega a un acuerdo, el camino es la medida de fuerza", sentenció Gea en declaraciones a radio Dos.

La Casa de Gobierno tiene ahora la presión de presentar una propuesta que conforme a un sector que se moviliza bajo la consigna de no quedar por debajo de la línea de pobreza.